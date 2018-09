Stydlín Kanté. Spoluhráči zpívali, záložník jen zíral

Patří k nejskromnějším fotbalistům na světě, zároveň jej provází i velká stydlivost. Klíčový francouzský záložník N'Golo Kanté svým chováním opět zaujal fanoušky, když se na reprezentačním srazu nezapojil do hromadného zpěvu. Všichni hráči se s chutí bavili, nevysoký středopolař se pouze usmíval.

Pokud by se fotbalistům začaly udělovat ceny za nenáročnost a pokoru, jednoznačně by je získal N'Golo Kanté. Přestože patří mezi nejlepší hráče současnosti a měsíčně vydělává velké peníze, zůstává stále skromným chlapíkem. To ale není jediná věc, kterou na něm příznivci milují. Líbí se jim také jeho stydlivost.

Tu sedmadvacetiletý záložník prokázal už na světovém šampionátu v Rusku, kde s francouzským národním týmem dokázal vybojovat vysněný triumf. Po vítězném finálovém utkání s Chorvatskem se mistři světa začali na hřišti "mazlit" a fotit s pohárem, pouze Kanté zůstal v ústraní. Styděl se totiž požádat spoluhráče, aby mu trofej na chvilku půjčili.

Nyní se Kanté předvedl znovu. A opět před spoluhráči z národního týmu. Úřadující světoví šampioni se začali připravovat na nově vytvořenou Ligu národů. Na společné večeři si udělali zábavnou chvilku, když nováček Benjamin Lecomte dostal za úkol zazpívat písničku.

Sedmadvacetiletý gólman okamžitě rozezpíval všechny své kamarády. Někteří křičeli a tleskali, další bouchali do stolu. Pouze středopolař londýnské Chelsea tiše seděl a usmíval se.

Watch N’Golo Kanté’s total lack of desire to be involved in Montpellier goalkeeper Benjamin Lecomte’s initiation song for the French national team. 😂❤️ pic.twitter.com/TfubDPS5RV - Get French Football News (@GFFN) 4. září 2018

Úvodní utkání nové soutěže odehrají Francouzi už ve čtvrtek proti Německu. Za další tři dny vyzvou doma Nizozemsko.