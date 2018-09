Syn legendy rozburácel stadion. Trefil se přímo z rohového kopu

Nestává se příliš často, aby hráč rozehrávající rohový kop zatočil míč rovnou do branky. Když se to však podaří, je z toho nádherný gól. O zatím poslední lahůdku se postaral talentovaný Ianis Hagi, který rozhodl o výhře rumunské reprezentace do jednadvaceti let.

Ianis má předpoklady dotáhnout to ve fotbalové kariéře pořádně daleko. Jeho otcem totiž není nikdo jiný než legendární Gheorghe Hagi, jenž si zahrál na třech evropských i světových šampionátech. Díky výkonům na klubové úrovni, kde oblékal dres obou nejslavnějších španělských celků či tureckého Galatasaray, si poté vysloužil přezdívku Karpatský Maradona.

Jak to tak vypadá, jeho synek se potatil. Už v devatenácti letech pravidelně nastupuje v rumunské nejvyšší soutěži, daří se mu navíc i v reprezentaci do jednadvaceti let. Té v úterý výrazně pomohl k postupu na mistrovství Evropy, když gólem rozhodl o výhře nad druhou Bosnou a Hercegovinou.

A nebyla to ledajaká trefa! Ianis se v sedmdesáté minutě postavil k rohovému kopu a zatočil míč přímo do brány. Hostující brankář byl naprosto bezmocný.

Hagiho gól okamžitě obletěl svět a je dost možné, že si jej všimli také agenti evropských velkoklubů. Jeden z nich pravděpodobně v budoucnu po mladém Rumunovi sáhne. Fantastické kousky totiž předvádí i na trénincích.