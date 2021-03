Také němečtí fotbalisté v kvalifikaci podpořili dělníky v Kataru

Po norských fotbalistech se postavili za dělníky pracující na stavbách pro mistrovství světa v Kataru také němečtí reprezentanti. Před úvodním kvalifikačním zápasem proti Islandu nastoupili v trikách s nápisem "LIDSKÁ PRÁVA".

"Mistrovství světa se blíží a bavíme se o tom mezi sebou. Chtěli jsme ukázat, že to neignorujeme. Napsali jsme si to sami. Máme značný vliv a můžeme toho využít k prosazovaní hodnot, které podporujeme. Tohle bylo jasné," řekl televizní stanici RTL záložník Leon Goretzka, který ve čtvrtečním utkání v Duisburgu prvním gólem nasměroval německý tým k výhře 3:0.

Kouč Joachim Löw potvrdil, že šlo o vlastní iniciativu hráčů. "Je to naše první prohlášení, jako týmu. Podporujeme lidská práva, bez ohledu na místo. Jsou to naše hodnoty. Proto bylo to prohlášení velmi vhodné a důležité," uvedl Löw.

Podobným způsobem upozornili na špatné podmínky dělníků v Kataru ve středu Norové před zápasem na hřišti Gibraltaru. V Norsku se v poslední době ozývají výzvy k bojkotování šampionátu v příštím roce.

Podle britského listu The Guardian přišlo při přípravách turnaje v Kataru o život nejméně 6500 zahraničních dělníků. Mluvčí organizátorů ve čtvrtek v reakci na norský protest agentuře Reuters řekl, že od roku 2014 zemřelo 38 pracovníků, z toho tři přímo na stavbách.