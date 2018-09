Trávníkovi se splnil sen, s repre přijede "domů" do Hradiště

Fotbalista Michal Trávník si jako odchovanec Slovácka dlouhá léta přál, aby se v Uherském Hradišti jednou představil s reprezentací. Sen se mu nyní splní a s národním týmem ho na jeho "domovském" stadionu ve čtvrtek čeká úvodní zápas nové soutěže Ligy národů s Ukrajinou.

"Přál jsem si, aby ta pozvánka vyšla zrovna na tento sraz speciálně, protože když jsem tam hrával a byl ještě menší, přál jsem si, abych tam někdy hrál s reprezentací. Takže se mi to splní," řekl Trávník novinářům ve Zlíně, kde se reprezentace chystá na zápas v Uherském Hradišti.

Trávník byl dodatečně povolán do národního týmu až v pondělí, což pro něj nebyla úplná novinka. "Potěšilo mě to, moc jsem to už nečekal. Fakt to bylo už úplně na poslední chvíli. Jsem v nároďáku potřetí a ani jednou to nebylo přímo. Vždy jsem byl donominovaný, už to nějak beru," uvedl čtyřiadvacetiletý záložník.

Neskrývá, že je pro něj zápas v Uherském Hradišti mimořádný. "Samozřejmě to bude něco jiného, když budeme trénovat a hrát na stadionu, kde jsem vyrůstal. Obrovsky se na to těším. Uvidíme, jestli nastoupím. Samozřejmě tu mám plno známých a rodinu. Přijde jich asi dost," řekl Trávník. "Přijeli jsme a hned se mě ptali, kolik budu chtít lístků. Nebyl problém říct nějaké číslo," usmál se jablonecký záložník.

Rád by si zahrál aspoň na pár minut, ale nebude naštvaný, když se na hřiště nedostane. "Zklamaný bych nebyl. Jsem rád, že jsem tady, že se tam podívám. Samozřejmě bych chtěl odehrát jakoukoliv minutu, ale to záleží na trenérech," konstatoval Trávník.

S gratulací tradičně přispěchal i jeho klubový trenér v Jablonci Petr Rada. "Dneska mi volal, že mu ani nezavolám, že jsem nominovaný. Že si to musí přečíst v novinách. Volal mi a přál mi hodně štěstí," dodal Trávník s úsměvem.