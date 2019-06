Ukrajinská dvacítka si i díky videu zahraje finále s Jižní Koreou

Ukrajinští a jihokorejští fotbalisté se poprvé probojovali do finále mistrovství světa hráčů do 20 let. Ukrajinci v polské Gdyni porazili 1:0 Itálii, které rozhodčí v nastaveném čase neuznal vyrovnávací gól kvůli útočnému faulu. Také korejskému týmu stačila k postupu přes Ekvádor jediná branka.

Ukrajinci při předchozích třech startech na světovém šampionátu dvacítek vypadli vždy v osmifinále, v sousedním Polsku si ale připíšou historický úspěch.

V 65. minutě je poslal do vedení svým třetím gólem na turnaji Buleca. O čtvrt hodiny později zkomplikoval ukrajinskému týmu závěr zápasu Popov, který dostal za úder loktem ve vzdušeném souboji druhou žlutou kartu a byl vyloučen.

Italové početí výhodu využili v druhé minutě nastavení. Scamacca se trefil parádně z otočky, ale brazilský sudí Claus branku po konzultaci s videem zrušil, protože téměř dvoumetrový útočník před gólem udeřil loktem do obličeje Bondara.

Italské dvacítce premiérový postup do finále unikl, ale může doufat v zopakování třetí příčky z roku 2017.

Korejci byli dosud nejlépe čtvrtí, a to již v roce 1983, ale dnes navázali na šťastný čtvrtfinálový postup přes Senegal na penalty. Semifinále s Ekvádorem rozhodl v 39. minutě z přímého kopu Čche Čun. Udeřil z protiútoku poté, co soupeř trefil břevno. V nastavení zase Ekvádoru překazila gólovou radost tyč.