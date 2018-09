V Turecku jsem spokojený, Sparta nabídku nepodala, říká Brabec

Po deseti měsících se do fotbalové reprezentace vrací obránce Jakub Brabec, který právě kvůli národnímu týmu v létě změnil působiště. Z Genku, kde nedostával příležitost, zamířil do Rizesporu. A v tureckém týmu hned přesvědčil reprezentačního trenéra Karla Jarolíma, aby ho opět povolal.

"Chci reprezentovat, chci sem jezdit a snažit se pomoct. I na základě reprezentace jsem v létě řešil hostování," řekl Brabec na setkání s novináři po příjezdu do Zlína na čtvrteční zápas Ligy národů s Ukrajinou.

Pro Brabce by to mohl být první start za národní tým od loňského listopadu, kdy v Kataru hrál proti Islandu. Brzy poté vypadl v Genku ze sestavy a většinu jara dokonce strávil jen na tribuně. Proto v létě usiloval o změnu dresu. Mimo jiné se mluvilo o tom, že by se mohl vrátit do Sparty.

"Genk uznal za vhodné mě pustit, abych někde zvyšoval svou hodnotu. Tak proběhl kontakt se Spartou, ale na bázi jednoho telefonátu, jak bych se na to tvářil. Pak ale žádná nabídka ze Sparty už nepřišla," řekl sparťanský odchovanec.

V Turecku jsem spokojený, tvrdí Brabec

Nakonec zvolil nabídku od nováčka turecké ligy Rizesporu. "Dojmy jsou pozitivní. Musel jsem koukat i na prostředí a vše okolo kvůli rodině. Z tohoto pohledu jsem spokojený. Navíc pravidelně hraju, jen zatím nejsou výsledky. Ale jsme nováček, nově poskládaný tým, tak věřím, že si to sedne a výsledky přijdou," popisoval Brabec.

Rize je stotisícové město na severovýchodě Turecka u Černého moře. "Není to žádná turistická zóna. Jsou tam hlavně místní a příjemní lidé. Zatím jsem ale město moc poznat nestihl, dosud jsem bydlel na hotelu a bydlení jsem vyřešil až teď před odjezdem na reprezentaci, abych se mohl vrátit už i s rodinou," dodal šestadvacetiletý stoper.

V týmu má hráče 13 národností, ale v komunikaci v kabině není žádný problém. "Máme dva překladatele. Navíc skoro všichni mluví anglicky. S komunikací není problém, není mezi námi jazyková bariéra," uvedl Brabec.

Slávisté si přenesou formu do reprezentace, věří obránce

V kontaktu je i s dalšími českými hráči v Turecku. "S Davidem Pavelkou jsem v blízkém kontaktu, pomáhal mi i s přestupem, dával mi informace a teď jsme spolu letěli do Prahy. A s Ondrou Čelůstkou jsem byl teď po zápase na večeři," prozradil.

Už se ale nemohl dočkat, až se uvidí i s ostatními kamarády z národního týmu. Věří, že i když má český výběr hodně absencí kvůli zraněním, důležitý zápas s Ukrajinou zvládne.

"Chceme to zvládnout herně a přidat i výsledek. Viděli jsme video, jedná se o kvalitní tým. Sledovali jsme jejich křídla a určitě to nebude nic jednoduchého," připouští. "Spoustu hráčů nám vypadlo, je hodně zraněných, ale musíme se semknout jako tým. Je mi líto, že tu není moc sparťanů, ale Slavia má formu, tak věřím, že kluci formu přenesou sem," dodal.

V ukrajinském týmu má i svého "špeha" Ruslana Malinovského, kamaráda ze společného angažmá v Genku. "Píšeme si, co a jak. Jemu se teď hodně daří i v klubu, takže si myslím, že proti nám bude hrát," míní Brabec.