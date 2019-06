VAR opět v hlavní roli. Na ženském šampionátu se opakují penalty

Použití systému VAR znovu rozděluje fotbalový svět. Tentokrát to není v Lize mistrů nebo v jedné z TOP evropských soutěží, ale na největším ženském fotbalovém turnaji na této planetě. A podobně jako na loňském mužském světovém šampionátů, i tentokrát se o videorozhodčím nejvíc diskutuje v souvislosti s pokutovými kopy.

Reprezentantky Nigérie byly v 73. minutě blízko senzační bezbrankové remíze s vysoce favorizovanou Francií. Jenže pak přišel střet obránkyně Ngozi Ebereové s Viviane Asseyiovou, po kterém nastaly pro hráčky afrického celku krušné minuty.

Nejprve hlavní rozhodčí udělila Ebereové po konzultaci se systémem VAR druhou žlutou kartu a obránkyně byla vyloučena. Druhý trest přišel vzápětí, za faul v pokutovém území logicky následoval pokutový kop. A když už se zdálo, že jsou Nigerijky po nastřelené tyči z nejhoršího venku, přišla další rána.

Videorozhodčí totiž přistihl teprve osmnáctiletou brankářku Chiamaku Nnadozieovou, že v době zahrání pokutového kopu nestála nohou na brankové čáře. Penalta se tak opakovala.

Unbelievable scenes in France v Nigeria. The keeper saved this but VAR ordered it retaken because the keeper was this much off the line. I’m an advocate of VAR but this is absolutely shocking #FIFAWWC2019 pic.twitter.com/GU4G8AG4v7