Většinou se to ke mně jen odrazí, ale trefil jsem to, smál se Kalas

Překvapivý střelec? Tak to vůbec. Obránci Tomáši Kalasovi to letos před brankou soupeře "lepí". V duelu proti Nigérii zaznamenal svou další trefu a zajistil národnímu týmu těsné vítězství. Mezi reprezentačními šutéry mu tak letos prozatím patří první místo. Z pěti vstřelených gólů totiž hned dvě nesou jeho podpis. "Ono se to většinou ke mně jen odrazí. Ale byl jsem na místě, kde jsem měl být. A naštěstí jsem to trefil, jak jsem to trefil," smál se po sladkém triumfu.

Čeští fotbalisté si po neúspěšném utkání s Austrálií spravili chuť a porazili dalšího účastníka MS z Nigérie 1:0. Vítězství zařídil Kalas trefou z 25. minuty a sám prohlásil, že šlo spíš o náhodu.

"Ono se to většinou ke mně jen odrazí. Ale byl jsem na místě, kde jsem měl být. A naštěstí jsem to trefil, jak jsem to trefil. Kdybych to trefil pořádně, tak to pravděpodobně gól nebude. Já se tak soustředil, abych to trefil čistě, a nakonec jsem se soustředil natolik, že to čistá rána nebyla," popisoval klíčový moment hrdina utkání.

Vítězství ho těšilo hlavně kvůli fanouškům, které reprezentace debaklem s Australany hodně zklamala. "Po tom, co se psalo o nás po Austrálii, i když ta kritika byla z velké části zasloužená, tak jsme to museli nějak zvládnout. A Nigérie byla lepším týmem než Austrálie, i když se nehrálo na tak dobrém hřišti," řekl Kalas.

Po vedoucí brance se Češi museli vypořádat nejen s nájezdy silného soupeře, ale také se špatným počasím, jež hru kazilo. "Ten druhý poločas už byl spíš odbojovaný. Měli jsme je přečtené, hráli jsme jednodušeji, a to na ně platilo. Druhý poločas už moc s fotbalem neměl společného hlavně z naší strany, když jsme půlku druhé půle ani neviděli na balon, jak nám práskal déšť do očí," hodnotil.

"První poločas jsme projevili kvalitu a snažili se hrát fotbal, který na ně platil. A druhý poločas jsme už týmově ubránili a odbojovali," dodal mladý stoper.

Stejně jako trenér Jarolím pak pochválil své spoluhráče za bojovnost a týmovost, kterou na hřišti předvedli. "Když jde do tuhého, tak každý bojuje ještě víc. Musíme se naučit takhle bojovat v jakémkoli zápase, ne jenom když nám teče do bot. Na tomhle každý sám musí zapracovat."

Výhrou si český národní tým zvedl sebevědomí a zacelil šrámy. Reprezentační sraz tak byl alespoň napůl úspěšný. "Kdyby se prohrálo, tak by to byl hodně neúspěšný sraz. Aspoň že jsme ukázali, že dokážeme bojovat a že ta Austrálie byla jen špatný den," uzavřel.