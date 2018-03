VIDEO: Messi neunesl debakl. Předčasně opustil tribunu

Fotbalisté argentinské reprezentace odehráli jeden z nejhorších zápasů za posledních několik let. Svěřenci Jorgeho Sampaoliho schytali v rámci přátelského utkání debakl ve Španělsku, kde dostali šest branek. Barcelonský Lionel Messi duelu přihlížel kvůli zdravotním patáliím pouze z tribuny. Po poslední brance ji však zklamaně opustil, na výkon spoluhráčů už se totiž nemohl dál dívat.

Byl to zápas hrůzy. Fotbalisté Argentiny sice šli do utkání se Španělskem v roli outsidera a chybělo jim několik opor v čele se Sergiem Agüerem a Lionelem Messim, že by ale schytali šestigólový debakl, na to by si vsadil málokdo.

Španělé se dokázali dvakrát prosadit už během první půlhodinky, když se trefili Diego Costa a Isco, největší hvězda celého střetnutí. Přestože ještě do konce první půle dokázali hosté zásluhou obránce Nicoláse Otamendiho snížit, druhý poločas patřil už jen domácím, když záložník Realu Madrid Isco zkompletoval hattrick. Mezi střelce se zapsali také Thiago a Iago Aspas.

Poslední trefa byla moc už i na samotného Lionela Messiho, jenž souboji kočky s myší přihlížel kvůli zdravotním problémům pouze z tribuny. Tu následně po zmíněném šestém zásahu, o nějž se paradoxně postaral jeho madridský konkurent Isco, opustil. Na takové výsledky zkrátka není vůbec zvyklý.

الأُسطورة ليو ميسي يغادر ملعب المُباراة 🙁 pic.twitter.com/IFObJR1tDJ - FCBW Media 🎬🌏 (@Barcelona_M23) 27. března 2018

Z hrozivého představení byl nešťastný i argentinský kouč Jorge Sampaoli, který si připadal, jako by jeho tým dostal pořádnou facku. "Španělé nám nafackovali, ale je třeba se z toho ponaučit," řekl osmapadesátiletý lodivod. "Výsledek nám dal jasně najevo, že musíme vybrat nejlepší možný tým a pracovat na tom, aby se něco podobného nestalo na mistrovství světa."

Že by ale svým svěřenců něco vytýkal? Ani náhodou, naopak vzal sympaticky vše na sebe. "Góly beru na sebe, neukazujte na hráče. Někdy mohou netypické výsledky změnit trenérův pohled a připomenout mu, že ještě všechno dokonale nezanalyzoval," uzavřel.

Pokud bude chtít Argentina na blížícím se světovém šampionátu v Rusku uspět, bude se muset radikálně zlepšit. Do startu mistrovství však zbývají už jen zhruba dva měsíce, času tak není mnoho.