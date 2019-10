Výhra po 21 letech. Fotbalový trpaslík slaví historický triumf

Čeští reprezentanti zdolali po skvělém výkonu vysoce favorizovanou Anglii a přiblížili se postupu na Euro 2020. Fotbalová historie se ale v pátek večer nepsala pouze v pražském Edenu. Reprezentace Andorry totiž porazila doma Moldávii a vyhrála kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy po 21 letech.

Na první pohled v tom utkání o nic nešlo. Vždyť se utkaly dva týmy ze dna skupiny H - Moldávie měla na kontě tři body, Andorra žádný.

Jenže když Marc Vales v 63. minutě přesnou hlavičkou rozvlnil moldavskou síť, položil základy historickému úspěchu. Andorra totiž těsné vedení udržela, a to i díky tomu, že soupeř hrál poslední půlhodinu o deseti bez vyloučeného Ginsariho.

Až 139. tým světového žebříčku vyhrál teprve sedmý zápas od svého vstupu do FIFA a UEFA v roce 1996. Všech 56 kvalifikačních utkání o evropský šampionát v minulosti prohrál. Není tak divu, že někteří hráči po závěrečném hvizdu stěží zadržovali slzy.

Yesterday, Andorra defeated Moldova 1-0. It was not only their first win in a European qualifier, but it was also the first time they took points from any team in 56 matches. See what the victory meant to them!! pic.twitter.com/SqsmngEWDM