Vyprodáno! Vstupenky na zápas s Brazílií bleskurychle zmizely

Vstupenky na přípravné utkání českých fotbalistů s Brazílií 26. března v Praze byly dnes vyprodány během pěti hodin. Pro fanoušky bylo ráno v 8.00 dáno do prodeje přes deset tisíc lístků, po poledni už nebyl k dispozici ani jeden.

Oproti běžným zvyklostem dala Fotbalová asociace fanouškům k dispozici přes polovinu kapacity Sinobo Areny. A to v cenovém rozpětí 990, 1990, 2490 a 3890 korun. Z více než deseti tisíc lístků připadlo 2200 vstupenek pro nově vznikající Fanklub české reprezentace a 1600 vstupenek bylo určeno pro zájezdy z různých míst České republiky, pořádaných společností Czech Sport Travel.

"Jsem moc rád, že se nám podařilo dostát slibu, že se do rukou fanoušků dostane více než 50 procent kapacity stadionu, a stejně tak jsem rád, když vidím, jak obrovský zájem o vstupenky byl," řekl předseda FAČR Martin Malík v tiskové zprávě. "Zpětná vazba od fanoušků byla mimořádná, zápas s pětinásobnými mistry světa je historickou událostí pro celý český fotbal a naši fanoušci i v bleskovém předprodeji ukázali, jak se na něj těší."

Jeden zájemce si mohl koupit maximálně šest vstupenek. Neuhrazené vstupenky a nevyprodané z autobusových zájezdů se vrátí do volného prodeje. FAČR o tom bude neprodleně informovat.

Více vstupenek asociace na utkání uvolnit nemohla, jelikož je podle smluvních závazků musí nabídnout partnerům. "Další vstupenky připadnou brazilské straně a pak také Slavii jako nájemci stadionu, na kterém se utkání hraje," vysvětlil Malík.

Reprezentace se s Brazílií poměří poprvé od roku 1997, kdy v rámci Poháru FIFA v Rijádu český tým prohrál 0:2. V Praze se Brazilci na konci března představí poprvé od roku 1956.

"I když jde o přípravný zápas, tak očekáváme skvělou atmosféru. Je to věhlasný soupeř a vůbec se fanouškům nedivím, že se prali o lístky, aby brazilské fotbalisty mohli vidět na vlastní oči. I pro nás pro všechny je to svátek a je skvělé, že také fanoušci jsou v očekávání a chtěli by vidět slavné jihoamerické hvězdy," prohlásil reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.