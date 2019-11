Wales, golf, Madrid. Podepsal si provokatér Bale ortel?

Byla to velká sláva. V týdnu se fotbalisté Walesu dokázali podruhé v řadě kvalifikovat na mistrovství Evropy a mohou se tak pokusit napodobit slavnou jízdu z roku 2016, kdy nečekaně došli až do semifinále. V dobrém světle se ale neukázala hlavní hvězda týmu Gareth Bale.

Kapitánovi a tahounovi celé reprezentace se oslavy vymkly z rukou. Po postupovém utkání se spoluhráči skákal a zpíval a v ruce drželi vlajku s nápisem: Wales, golf, Madrid. V tomto pořadí. Není divu, že tato scénka pořádně rozlítila jak fanoušky Realu Madrid, tak španělská média.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

⛳️ Golf

🇪🇸 Madrid



In that order...



Gareth Bale and his Welsh team-mates celebrated their #Euro2020 qualification with a cheeky flag last night



More: https://t.co/ztt64Cfb0f pic.twitter.com/O0BDs9MN23