Z reprezentace vypadli čtyři hráči, Jarolím povolal slávisty

Z nominace české fotbalové reprezentace pro úvodní zápas Ligy národů s Ukrajinou a následné přípravné utkání v Rusku vypadli kvůli zranění brankář Jiří Pavlenka a trojice záložníků Bořek Dočkal, Jan Kopic a Antonín Barák. Trenér Karel Jarolím dodatečně povolal trio slávistů - záložníka Jaromíra Zmrhala, útočníka Stanislava Tecla a gólmana Ondřeje Koláře, který je nováčkem v národním A-týmu.

Jarolím musel už v původní nominaci kvůli zranění vynechat záložníka Vladimíra Daridu s kapitánem Markem Suchým a nyní musel vyškrtnout další čtyři hráče.

Pavlenka z Werderu Brémy po srážce s protihráčem nedochytal sobotní zápas bundesligy, a protože byl podle německých médií chvíli v bezvědomí, noc strávil na pozorování v nemocnici.

Dočkal pro změnu kvůli zranění nedohrál zápas zámořské ligy MLS za Philadelphii. Plzeňský Kopic k sobotnímu utkání na Slavii vůbec nenastoupil a Barák se zranil už před týdnem na předzápasovém tréninku italského Udine.

Všichni tři dodatečně nominovaní hráči z týmu aktuálního lídra české ligy figurovali mezi náhradníky. Jarolím už v úterý při nominační tiskové konferenci avizoval, že kádr doplní o křídelního hráče a útočníka, nakonec však musel kvůli Pavlenkově zranění přidat i brankáře.

Třiadvacetiletý Kolář v minulosti oblékal dres mládežnických reprezentací, do A-týmu byl ale povolán poprvé. "Nominaci do reprezentace beru jako splnění dalšího obrovského snu. Velký dík patří Slavii, trenérům a hlavně spoluhráčům, bez kterých by se to nepovedlo. Věřím, že nezklamu a budu v reprezentaci platným členem," citoval web Fotbalové asociace ČR Koláře.

Na kraj zálohy povolal Jarolím pětadvacetiletého Zmrhala, který v poslední době kvůli zranění dvakrát vypadl z nominace a za reprezentaci nehrál rok. V sobotním ligovém šlágru s Plzní se vrátil na trávníky po nemoci a k výhře 4:0 pomohl gólem a asistencí.

Osmadvacetiletý Tecl odehrál za poslední čtyři roky v národním týmu jen poločas březnového přípravného utkání v Číně a v útoku nyní doplnil Michaela Krmenčíka a Patrika Schicka. Na kontě má tři reprezentační starty, Zmrhal osm.

Jarolím má nyní v kádru 21 hráčů. Jeho celek ve čtvrtek v Uherském Hradišti proti Ukrajině vstoupí do nové soutěže Ligy národů, která do velké míry nahradí přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací na mistrovství Evropy. V pondělí 10. září pak reprezentanti odehrají přípravné utkání v Rusku. Národní tým se sejde v pondělí v Praze.