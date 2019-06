ŽIVĚ: Češi po obrátce podruhé udeřili, soupeř si dal vlastní gól

Českou fotbalovou reprezentaci čeká už třetí kvalifikační duel v boji o mistrovství Evropy v roce 2020. Po vydařeném vystoupení v Praze proti Bulharsku (2:1) se tentokrát postaví v Olomouci Černé Hoře. Svěřenci Jaroslava Šilhavého si případným vítězstvím vylepší postavení ve skupině A.

Češi se díky páteční výhře posunuli na druhé místo v tabulce, které by jim na konci zajistilo postup na evropský šampionát. Po dvou odehraných zápasech mají na kontě tři body, další soupeři za nimi mají nečekaně shodně po dvou.

S Černou Horou se Češi utkali před osmi lety v baráži o ME v roce 2012. Po dvou výhrách - doma 2:0, venku 0:1 - se dostali do Polska na závěrečný turnaj. Černohorci přijeli do Olomouce s novým realizačním týmem. Po nečekané páteční remíze s Kosovem totiž nečekaně odvolali hlavního trenéra.