Debakl Česka, v Rusku utrpělo výprask 1:5. Padne Jarolím?

Čeští fotbalisté podlehli v přípravném utkání v Rusku 1:5 a utrpěli jeden ze dvou nejhorších debaklů v samostatné historii. O čtyři góly prohráli jen v červnu s Austrálií (0:4), pětkrát inkasovali vůbec poprvé. Čtvrtfinalisté nedávného mistrovství světa rozhodli na domácí půdě v Rostově na Donu třemi góly už v první půli, kdy se dvakrát trefil Alexej Ionov a jednou Anton Zabolotnyj. V 74. minutě snížil Tomáš Souček, ale poslední slovo měli Alexandr Jerochin a Dmitrij Poloz.

Reprezentanti nenapravili dojem po čtvrteční domácí porážce 1:2 s Ukrajinou v úvodním duelu nové soutěže Ligy národů a prohráli čtvrtý z letošních šesti zápasů. Pozice trenéra Karla Jarolíma je v ohrožení. V říjnu čekají reprezentaci další dva zápasy tříčlenné skupiny Ligy národů na Slovensku a poté na Ukrajině.

Jarolím oproti utkání s Ukrajinou udělal sedm změn v sestavě. Vrátil se k rozestavení se čtyřmi obránci a do středu defenzivy nasadil obvykle pravého beka Řezníka, který ale stejnou pozici už několikrát hrál v Plzni. V zahajovací jedenáctce kouč nasadil šest slávistů a do branky Koubka. Rusové, kteří na rozdíl od českého celku startovali na letním světovém šampionátu na domácí půdě, rovněž pozměnili sestavu oproti pátečnímu vítěznému vstupu do Ligy národů v Turecku a nenasadili několik opor.

Sborná i tak v první půli dominovala a poprvé udeřila v osmé minutě. Češi zaspali při kolmici od Gazinského a Ionov sám před Koubkem nezaváhal. Rusové ve vyprodané aréně, kde se hrálo pět utkání světového šampionátu, kralovali a ve 24. minutě po další chybě hostů v defenzivě zvýšili vedení. Po nákopu od gólmana Luňova Řezník neodhadl odskok míče, nechal se přetlačit Zabolotným, který udělal kličku Koubkovi a poslal míč do sítě. Inkasované brance už nezabránil ani skluzující Kalas.

Za pět minut bylo s Čechy ještě hůře. Bořil ve vápně fauloval Zabolotného a Ionov s přehledem proměnil penaltu. Hosté zahrozili až v 41. minutě, kdy Hořava mířil vedle. Český tým vyrovnal nejhorší první poločas v historii, 0:3 v pauze prohrávali jen v roce 1994 v přípravě ve Švýcarsku. Po přestávce mohl zvýšit Jerochin, ale sám před Koubkem selhal. Až po hodině hry měli první velkou šanci i hosté a gólmana Luňova zachránilo po Janktově hlavičce břevno.

Češi se trochu zvedli a nakonec se jim povedlo snížit, když si Souček v 74. minutě pohlídal ofsajdové postavení a dotlačil míč do sítě. Jenže za dalších pět minut se hlavou po rohu prosadil zcela nehlídaný Jerochin a v 83. minutě po akci do otevřené obrany přidal pátý gól střídající Poloz.