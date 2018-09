Zklamaní jsme byli z výsledku i herního projevu, připustil Kalas

České fotbalisty nezklamala jen prohra s Ukrajinou 1:2 po gólu v závěru, ale také herní projev, kterým se v úvodním utkání Ligy národů tým prezentoval zejména v první půli, kdy ho soupeř jasně přehrával. Stoper Tomáš Kalas ale věří, že na to mužstvo zareaguje a v pondělní přípravě v Rusku předvede lepší výkon.

"Neměli jsme z toho dobrý pocit, zvláště v první půlce. Zklamaní jsme byli z výsledku i z herního projevu prvních 50 minut," řekl Kalas na dnešním setkání s novináři. "Druhou půlku to už bylo lepší, dostali jsme se zpět do zápasu, měli jsme své šance, ale nakonec to skončilo úplně jinak, než jsme chtěli," litoval inkasovaného gólu v závěru.

Po utkání se prý neusínalo snadno. "Byla to dlouhá noc. Rozebírali jsme s klukama, co se nepovedlo. Dnes večer si to probereme i s trenéry a uvidíme, kde byly chyby," uvedl.

Bez rozboru u videa si sám není jistý, zda problémy v první půli byly způsobené špatnou hrou českého týmu v systému 3-5-2, anebo naopak tím, že soupeř na to byl dobře připravený a využil toho, že Češi nejsou na tento systém tak zvyklí.

"Času na sehrání moc nebylo. Některé týmy to pilují měsíce, my na to měli dva dny. Ale poradit jsme si s tím měli lépe," řekl Kalas. "Já v klubu nikdy na tři obránce nehrál. Jen v reprezentaci. A trochu jsme to trénovali v přípravě v Chelsea za Antonia Conteho. Pokyny jsou podobné, ale pozičně je to jinak," dodal.

Věří ale, že český tým na nepovedený výkon zareaguje podobně jako v červnu po debaklu 1:4 s Austrálií, když následně porazil Nigérii 1:0. "Samozřejmě nás to mrzí. V pondělí je ale další zápas, kdy to můžeme jakž takž napravit. V podobné situaci jsme byli v červnu a tam se to povedlo. Snad tomu tak bude i nyní," dodal stoper anglického Bristolu.

Nic nevzdává ani v Lize národů, i když úvodní prohra ve tříčlenné skupině situaci hodně zkomplikovala. "Skupina je to vyrovnaná a ještě máme před sebou tři zápasy. Samozřejmě pokud budeme v každém utkání jen honit míč, tak to nepůjde, ale nemyslím si, že to se znovu nastane," věří ve zlepšení.