Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz.

Bývalý předseda anglické Fotbalové asociace Greg Dyke je přesvědčený, že kvůli pandemii koronaviru přerušený ročník Premier League se dohraje. Zrušení by totiž... více

Rodina fotbalisty Jana Vertonghena z Tottenhamu se v úterý stala terčem ozbrojeného přepadení. Lupiči se do jejího londýnského domu vloupali v době, kdy byl... více

Fotbal

O vítězi Ligy mistrů by se mohlo rozhodnout po vzoru NBA

O vítězi fotbalové Ligy mistrů by se mohlo rozhodnout ve formátu Final Four. Podle španělského sportovního listu As je závěrečný turnaj pro čtyři nejlepší týmy... více