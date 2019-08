Rooney se vrátí do Anglie, v Derby bude hrajícím asistentem

Bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace Wayne Rooney se stane v lednu hrajícím asistentem v druholigovém Derby County, kam zamíří ze zámořského celku DC United. V novém působišti se třiatřicetiletý útočník domluvil na osmnáctiměsíční smlouvě s opcí na další rok.

Rooney má sice s DC United ještě kontrakt na dva roky, nikdy se ale netajil tím, že by jednou chtěl trénovat. Někdejší kanonýr Evertonu a Manchesteru United bude hrajícím asistentem bývalého nizozemského reprezentanta Phillipa Cocuho.

"Jsem nadšený z příležitosti, kterou mi Derby dalo. Těším se na spolupráci s Phillipem Cocuem, jeho realizačním týmem i hráči. Jsem si jistý, že budu platný. Stejně nadšený jsem ze začátku své trenérské kariéry," uvedl pro klubový web Rooney, který během roku v MLS odehrál 41 ligových zápasů a vstřelil 23 gólů.

Osmatřicetiletý Cocu na lavičce Derby nahradil jinou bývalou hvězdu Franka Lamparda. Někdejší anglický reprezentant byl po sezoně, ve které klub dovedl do finále play off o postup do Premier League, jmenován novým koučem Chelsea, kde jako hráč strávil 13 let.

"Nepochybuji, že Wayne bude mít pozitivní dopad na celý klub. Poskytne obrovskou inspiraci a motivaci všem našim hráčům od prvního týmu až po mládež v akademii. Je pro nás skvělé, že budeme mít hráče s takovými vůdcovskými a herními dovednostmi, zkušenostmi, charakterem a pracovitostí," konstatoval Cucu.