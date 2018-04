Rosického sbohem? Přijede Nedvěd i Fàbregas, Wenger možná

Jedno velké jméno světového fotbalu vedle druhého. Exhibiční rozlučka Tomáše Rosického s profesionální kariérou, která se uskuteční devátého června na pražské Letné, slibuje velkolepou podívanou. Loučící se "Malý Mozart" v úterý odtajnil první hráče, již mu přislíbili účast v Praze.



A čeští fanoušci se mají na co těšit. Na trávník Generali Areny proti sobě vyběhnou dvě mužstva - jedno namíchané z bývalých spoluhráčů Rosického v Arsenalu a Dortmundu a druhé složené převážně z výjimečné generace české reprezentace, která získala po výborných výkonech bronz na Euru 2004 v Portugalsku.



To znamená, že v barvách národního týmu na Letné nebudou chybět Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Jan Koller, Marek Jankulovski, Petr Čech a další. Zajímavý je i seznam zahraničních hvězd. "Jako prvnímu jsem volal Cescu Fàbregasovi, který účast potvrdil," prozradil Rosický v tiskovém středisku FAČR. Přiletět by měl i další bývalý spoluhráč z Arsenalu Mathieu Flamini nebo brazilská parta z Dortmundu, ke které měl současný člen sportovního vedení Sparty v době působení v Německu velmi blízko.



Jednání s fotbalisty trochu komplikuje termín mistrovství světa. Řada borců se totiž může objevit v reprezentačních výběrech svých zemí, což je případ Angličanů Wallcota s Wilsherem nebo Němce Özila. "Je těžké někoho slíbit na sto procent, protože se vždycky může něco stát," podotkl Rosický. Exhibičního utkání se nezúčastní ani Tomáš Ujfaluši s Vladimírem Šmicrem a Patrikem Bergerem, kteří mají na termín zápasu dlouho dopředu naplánovaný golf v zahraničí.



Velké osobnosti by se měly objevit i v trenérských rolích. Výběr Nedvěda a spol. povede legendární Karel Brückner, pro zahraniční mužstvo by si Rosický přál Arsena Wengera, který v minulém týdnu oznámil, že po sezoně na lavičce Arsenalu skončí. "Tím jeho odchodem je teď všechno otevřené," prohlásil Rosický.

Sedmatřicetiletý bývalý záložník zároveň přiznal, že s organizací exhibice má víc práce, než původně očekával. "Ale myslím, že pro tu funkcionářskou cestu, po které jsem se rozhodl vydat, může i tohle být přínosem," vysvětlil. Podle současných plánů by se rozlučka měla hrát 2x35 minut s tím, že Rosický by za každé mužstvo odehrál jeden poločas.



Vstupenky se budou prodávat ve dvou vlnách, nejprve od středy 25. dubna pouze pro držitele sparťanských permanentek. Volný prodej pak začne v pátek 27. dubna ve dvanáct hodin. Ceny se pohybují od 350 do 550 korun.