Rosický se rozpovídal o posilách, mladících i Kangovi

Sportovní ředitel fotbalistů Sparty Tomáš Rosický nechce přivádět hráče za každou cenu. Letenské v zimní pauze posílili pouze Lukáš Hušek z Leicesteru, který zatím bude působit v rezervním týmu, a Filip Souček z Opavy, jenž stráví jarní část soutěže na hostování ve slezském celku. Rosický současnému týmu věří, přestože nevyloučil, že Sparta do konce zimního přestupového období možná ještě někoho přivede.

"Měli jsme okruh vytipovaných hráčů, které jsme chtěli, což nám z určitých důvodů nevyšlo. Nebudeme se pouštět do přestupů za každou cenu jenom proto, abychom nějaký udělali. Máme dobré hráče, u nichž věříme, že se nadále budou zlepšovat a že budou dobře fungovat v týmu," řekl Rosický na tiskové konferenci.

"Co se týká stávajícího kádru, chceme mít mladý tým, který spolu bude růst a bude dobře doplněný o starší hráče. Tým, který tady momentálně je, je velice silný. Těm klukům, co tady jsou, věřím. Věřím, že v sobotu, až přijdeme na fotbal (proti Liberci), tak to ukážou," uvedl devětatřicetiletý funkcionář.

Sparta je po 20 kolech podzimní části čtvrtá s pětibodovou ztrátou na druhou Plzeň. Na vedoucí Slavii má dokonce manko 21 bodů. Rosický ví, že v jarní části musejí Letenští předvádět lepší výkony.

"Všichni si to uvědomujeme. Ať už ze strany vedení, hráčů i trenérského štábu. Naši fanoušci hráčům a nám vytvářeli velmi dobré prostředí a podporu. Doufám, že to bude pokračovat. Ale stejně tak si uvědomujeme, že musíme ukázat, že cesta je správná. To se potvrdí jenom výsledky a výkony," konstatoval Rosický.

Sparta se v zimní pauze zajímala o záložníka Patrika Hellebranda ze Slovácka a obránce Mohameda Tijaniho z Jihlavy. Oba ale skončili ve Slavii. "O Hellebranda jsme také měli zájem, ale tam to bylo jednoduché. Nebudeme se pouštět do žádných finančních závodů," prohlásil Rosický.

Na rozdíl od Hellebranda byl Tijani velice blízko přestupu na Letnou. Z transferu nakonec sešlo, jelikož neprošel lékařskou prohlídkou. "Když jsme se bavili o pozici stopera, Tijani byl z toho klubka námi vysledovaných hráčů naše priorita. Ale bohužel u nás neprošel zdravotní prohlídkou. Pro nás to byl dlouhodobý plán, chtěli jsme ho na dlouhou dobu. Rizika jeho omezení jsou velká natolik, že jsme se rozhodli ten transfer neudělat," vysvětlil Rosický.

Na zisk další možné posily má Sparta stále čas, zimní uzávěrka přestupů je 22. února. "Kádr v tuto chvíli uzavřený není. Pokud se nám naskytne dobrá příležitost na dobrého hráče, budeme aktivní," řekl Rosický.

V přípravě zaujal jednadvacetiletý záložník Jan Fortelný, který strávil podzim na hostování v druholigové Jihlavě. "Je to hráč, se kterým jednoznačně počítáme do budoucna, proto s námi šel do přípravy. Poslední půlrok v Jihlavě udělal 'Forty' velký výkonnostní vzestup," uvedl někdejší hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

"Co se týká jeho vytížení a dalšího zlepšování, je pro něj lepší, aby zůstal ještě půlrok v Jihlavě a nasbíral cenné zkušenosti, protože teď udělal dopředu velmi dobré kroky. Počítáme s tím, že se nadále bude zlepšovat. A že se k nám v létě připojí do kádru jako plnohodnotný hráč," řekl Rosický.

Naopak nejasná je budoucnost jiného záložníka Guélora Kangy, s 10 brankami jednoho ze čtyř nejlepších střelců podzimní části. Devětadvacetiletému Gaboňanovi skončí po sezoně smlouva. "S Guélorem se bavíme. Může se stát, že nás opustí, nebo že zůstane. Obě varianty jsou momentálně ve hře. Nebojím se o Guélorovu motivaci do jarní sezony, protože buď si hraje o kontrakt tady, nebo někde jinde," konstatoval Rosický.

Ani jeho případný odchod by ale podle Rosického Spartu nepoznamenal. "Kdyby Guélor od nás odešel, dlouhodobý plán na jeho pozici je zcela jasný. I s tím, že je to jedna z pozic, kde nás momentálně určitě nebude tlačit bota, protože se nám vrátil Bořek (Dočkal), který tuhle pozici může hrát. Dorůstá nám mladý Karabec a můj názor je, že tam do budoucna skončí Adam Hložek. Je to jedna z pozic, kterou budeme mít vždycky dobře obsazenou," prohlásil Rosický.