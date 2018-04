Rozhodčí nařídil penaltu až o přestávce. Komise: Správně!

Německá komise rozhodčích se postavila za sudího Guida Winkmanna, který v pondělní dohrávce 30. kola bundesligy mezi Mohučí a Freiburgem po konzultaci s videorozhodčí nařídil pokutový kop až poté, co ukončil první poločas a fotbalisté už odešli do kabin.

Winkmann totiž nejprve nechal hru po tečované střele domácího Daniela Brosinského pokračovat a vzápětí první půli ukončil. Cestou do kabin byl však kolegyní u videa Bibianou Steinhausovou upozorněn, že šlo o ruku a měl by se podívat na záznam.

Winkmann tak okamžitě učinil a následně nařídil pokutový kop. Trenér Freiburgu Christian Streich sice odmítl poslat hráče zpět na trávník, poté mu ale rozhodčí situaci vysvětlil a Pablo de Blasis otevřel z "přestávkové" penalty skóre utkání. V 79. minutě pak přidal druhý gól.

Sudího podpořila komise rozhodčích, podle které hru vrátil zpět správně. "Ukončení poločasu je přerušení hry jako každé jiné písknutí. Takže technicky je v pořádku nařídit takovou penaltu. Pouze pokud by už se začalo zase hrát, nemohl by být pokutový kop nařízen," citovala agentura DPA prohlášení komise.

Mainz. V Freiburg. Red blows for halftime pic.twitter.com/KP3NjHR2SB - 😀 (@dontgiveafuk100) 16. dubna 2018

"Mysleli jsme, že když se pískne poločas, tak první půle skončila. Ale zjevně to neplatí a s těžkými srdci to musíme přijmout," řekl sportovní ředitel Freiburgu Jochen Saier v rozhovoru pro Eurosport. "Je to zvláštní," přidal hostující brankář Alexander Schwolow.

"Už jsem byl také v kabině, ale myslím, že to bylo správné rozhodnutí, byť načasování vyšlo nešťastně," uvedl trenér Mohuče Sandro Schwarz, jehož tým díky vítězství o skóre opustil sestupové pásmo, kam naopak spadl po sérii čtyř porážek Freiburg.