Rozptýlila jsem hráče až moc, směje se sexy narušitelka finále.

Finále Ligy mistrů si nenechali ujít ani sváteční fanoušci fotbalu. Očekávali famózní kopanou plnou parádiček, místo toho byli svědkem nudné čutané. Zápas mezi anglickými celky rozhodla první akce, ruka ve vápně a následná proměněná penalta z kopačky Salaha. Víc než o samotném zápase se tak hovoří o blondýnce v plavkách.

Odhalená děva vtrhla na zelený pažit ve dvacáté minutě zápasu. Nutno dodat, že šlo o vítané rozptýlení, minimálně pro mužské oko. Kráska oděna pouze do vykrojených plavek, s nápisem "Vitaly uncensored" na prsou, který odkazuje na webovou stánku jejího přítele, youtubera jménem Vitaly Zdorovetskiy.

"Nemůžu uvěřit tomu, co se děje, cítím se úžasně. Miluji pocit adrenalinu a chci dělat bláznivé věci. Ale nikdy jsem netušila, že to může nabrat až takový rozměr a že se mi dostane takové podpory," neskrývala hrdost nad svým činem Kinsey Wolanski.

Youtuber odvážný kousek své partnerky ocenil. "Jsem na ni hrdý, její zadek je teď tak slavný," reagoval. Zamilovanému páru se reklama rozhodně vyplatí. Pokutu za nedovolené vběhnutí na hřiště ve finále Ligy mistrů by většina smrtelníků splácela do důchodu, při popularitě Zdorovetskiy, jehož videa mají na youtube přes miliardu a půl zhlédnutí, to nejspíš nebude problém.

Samotné aktérce se pouhých dvanáct hodin po zápase raketově zvedl počet sledujících na sociálních sítích, konkrétně o více než dva miliony. Wolanski přiznala, že je teď její pozadí nejspíš tím nejvíc diskutovaným a nebyli to jen fanoušci, kdo proporce dvaadvacetileté blondýny ocenil. "Sledovali mě i hráči na trávníku. Takový Harry Winks ze mě nemohl odtrhnout oči, rozptýlila jsem ho až moc" všimla si ruská modelka.

Po nedovoleném průniku na hřiště koluje na sociálních sítích řada vtípků. Jeden z nich odkazuje na ochranku odvádějící mladou exhibicionistku, která se nápadně podobá Robertu Lewandowskimu. "Tak ses přeci jen dostal do vysněného finále," utahuje si z útočníka Bayernu jeden z vtipálků. Další fanoušci pak mají o vítězi utkání jasno, pohár by předali sexy narušitelce.