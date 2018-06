Šampionát v Americe? Ideální volba, shodují se Němec a Kubík

Bývalí čeští fotbalisté Josef Němec a Luboš Kubík považují přidělení pořadatelství mistrovství světa 2026 do Kanady, Mexika a USA za ideální volbu. Oba mají zkušenosti z působení v tamních soutěžích a nepochybují, že šampionát tam bude perfektní.

"Mexiko je pro fotbal výborné, v USA zažívají s tamní ligou MLS boom. Je to fantastická volba," řekl médiím Němec, který v letech 1998 až 2001 působil v mexické lize v celku Cruz Azul. "Jsem spokojený, protože vím, že Američané to umí udělat dobře. A navíc je to s Mexikem, které je fotbalem posedlé, a Kanadou, které to pomůže. Nevidím žádný zádrhel. Bude to perfektní šampionát. Ideální volba," přidal Kubík, který ve stejném období oblékal dresy Chicaga a Dallasu v MLS.

Mexiko bude světový turnaj hostit už potřetí, přesto to podle Němce bude pro tamní obyvatelstvo velký svátek. "Nám se tady ani nezdá o tom, jak tam lidi fotbalem žijí. Ani se to nedá popsat. To je jak když chlap řekne, že rozumí manželce s porodem. Nerozumí, protože to neprožil," řekl Němec. "Tam je fotbal dogma. Nemají hokej, basket, americký fotbal tam paběrkuje. Tam nemají nic jiného. Mexiko žije fotbalem obrovsky," dodal.

To v USA nepatří fotbal mezi nejsledovanější sporty, ale jeho popularita se zvyšuje a pořadatelství MS by tomu mohlo jen pomoc. "Tradiční sporty jako americký fotbal, baseball a basketbal asi nikdy nepřekoná, ale může se jim zas přiblížit. Stadiony se naplní a fotbal to tam posune o kousek dál. Teď jejich reprezentace po dlouhé době na šampionát nepostoupila, ale tohle jim zas pomůže se vrátit silnější," mínil Kubík.

Překvapení se nekonalo, Amerika jasně porazila Maroko

Společná kandidatura USA, Mexika a Kanady ve středečním hlasování na kongresu FIFA porazila poměrně jasně nabídku Maroka a Kubíka to nepřekvapilo. "Ty dvě kandidatury se nedají srovnat, co se týče velikosti," řekl Kubík, který si s národním týmem zahrál v roce 1996 v Maroku na turnaji v Casablance. "Co pak o to, stadion tam byl pěkný, velký, ale co další stadiony a města? To by bylo hodně budování. Nedokázali by to udělat tak jako Američané," dodal.

Právě hotové a především obří stadiony byly hlavní výhodou vítězné kandidatury. Šampionát v Mexiku z roku 1986 byl čtvrtý nejnavštěvovanější v historii, v roce 1994 pak na mistrovství v USA dokonce padl divácký rekord s průměrem 68.991 diváků na utkání. A ten by mohl být pokořen.

"Třeba v Mexiku je takových zápasů strašně málo, takže to bude velmi očekávaný turnaj a bude hrozně navštěvovaný. Je to i turistická destinace, takže i Evropské týmy tam budou mít hodně fanoušků. Troufnu si tipnout, že to bude aspirant na divácký rekord. Stadiony jsou tam monstrózní, ať už Azteka v Mexico City nebo sedmdesátitisícové stadiony v Americe," prohlásil Němec.

"Pro fanoušky se v Americe snaží udělat velkou show se vším všudy. Stadiony jsou skvělé, stejně tak vše okolo, dojezdnost, infrastruktura, pobyt na stadionu, jídlo, toalety..., všechno mají tak dobře udělané, že lidé lehce přijedou, užijí si to a lehce odejdou. Oni to umí dobře udělat ve všech sportech," přidal Kubík. "Už v roce 1994 to zaplnili a to tam tehdy fotbal nebyl populární jako dnes," doplnil.

Ačkoli mezi stadiony budou vzdálenosti v tisících kilometrů, podle Kubíka to nebude problém pro hráče ani fotbalisty. "Oni mají cestovní ruch tak zvládnutý, že překonat pár tisíc kilometrů letadlem není problém. Myslím, že to rozdělí, že někdo bude hrát na východním pobřeží, někdo na západě, další ve vnitrozemí. Oni ale to cestování mají opravdu zvládnuté perfektně," uvedl vicemistr Evropy z roku 1996.

Jedinou nepříjemností by mohla být vyšší nadmořská výška v Mexiku. "Doufám, že se tam naše česká reprezentace dostane, pak to pro nás jako Středoevropany bude náročnější hrát ve vedru na pobřeží nebo v mexickém vnitrozemí, kde to je vzhledem k nadmořské výšce náročné. Je třeba hrát úsporněji a šetřit síly. Mně se kolikrát stalo, že i když jsem byl dobře připravený, tak jsem se v poločase rozklepal a organismus to nevydržel a musel jsem střídat," popsal Němec.