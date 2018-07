Setkání po 50 letech. Zlámal a Dvořák navštívili MS lékařů

Neviděli se pětapadesát let. Přestože oba dosáhli ve fotbale viditelného postavení, jejich cesty se znovu protnuly až při mistrovství světa lékařů v Praze. Na tribunu vedle sebe usedli František Zlámal, bývalý brankář Slavie Praha a československý reprezentant, a profesor Jiří Dvořák, uznávaný neurolog a bývalý šéf zdravotní komise FIFA. Jinak spolužáci ze základní školy v Hulíně.

Kolik je to let? Zněla první společná otázka. Pětapadesát, vypočítali okamžitě. A hned přišlo přesné zařazení. Rok 1963, 9. C v Hulíně, paní učitelka Mohylová - shodli se bez váhání. Strahovem se rozneslo velké "Ahoj".

Měl si co říci. Když probrali spolužáky (a především spolužákyně), popovídali si, kdo co dělal. "Jirka byl hrozně chytrý, výborně se učil. To víte, oba rodiče učitelé," upozorňuje Zlámal, jehož rodinu velkostatkářů postihla nucená kolektivizace vesnice a byla "rozkulačena".

S komunistickým režimem se nevyrovnal ani Dvořák, jako student medicíny v Praze odešel v roce 1968 po zásahu armád Varšavské smlouvy do Curychu, kde se vypracoval ve světovou kapacitu v oboru neurochirurgie.

Na dálku je opět sblížil fotbal. František Zlámal dlouho chytal za Slavii, má i reprezentační start za Československo (1977 proti Turecku). Fotbalem ostatně žije celá rodina, mladší bratr Zdeněk je místopředseda FAČR za Moravu, synovec, rovněž Zdeněk, chytal za Slavii, Spartu, Olomouc, Bohemians či Zlín a má rovněž reprezentační zápis. "Já o Frantově kariéře nevěděl, o fotbal jsem se v té době nezajímal," přiznává Dvořák, že se dlouho věnoval čistě medicíně.

Ta ho ale přivedla k fotbalu, osobní setkání s bývalým předsedou FIFA Josephem Blatterem ho vyneslo na pozici šéfa zdravotní komise, kde působil třiadvacet let a účastnil se mnoha světových šampionátů. "Za komunistů se o něm mluvit nesmělo, takže jsem netušil, že dělá pro FIFA," hájí svou nevědomost o spolužákovi Zlámal.

Teď se konečně setkali. "Hned jsem ho poznal, blonďáček," dokládá hlavní rozlišovací znak Zlámal. "Ve škole byl však malý, pak se vytáhl, má 186 centimetrů jako já," diví se. "I Franta povyrostl, nebyl takový, nenapadlo by mě, že může chytat," vrací mu poznámku o vzrůstu lékař, který odhalil dopingový prohřešek slavného Maradony na mistroství světa 1994 v USA.

Kdo dosáhl ve fotbale víc? "Oba jsme šli po své linii a něco dokázali," utne případnou půtku hned v zárodku profesor Dvořák. Sekání spolužáků po pětapadesáti letech mělo svůj půvab.