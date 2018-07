Šindelář skóroval na šestém šampionátu. Teď se chystá na Rusko

Vstřelil gól na šesti šampionátech, kterých se zúčastnil. MUDr. Ladislav Šindelář, klubový lékař fotbalové Dukly Praha a anesteziolog v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích, se nesmazatelně zapsal do análů mistrovství světa lékařů. Jeho gól skolil v prvním duelu Argentinu (1:0), ve druhém duelu proti Kazachstánu (2:0) se však mezi střelce nezapsal.

Musí to být báječný pocit vstoupit do kronik. Nemýlím se?

Je to skutečně krásný pocit, velké potěšení a velká čest. Ale je to především práce celého týmu.

Proti Kazachstánu jste neskóroval, přestože jste příležitosti měl. To vám rekordní zápis tak svazoval nohy?

To ne, jen jsem netrefil branku, jak jsem chtěl. Soupeř byl těžký, odhodlaný, typický postsovětský tým, bojovný, motivovaný, dřel až do konce. Ve finálové části jsme to ovšem neřešili dobře. Balon se k nám dostával pozdě. V zakončení se trochu trápíme, šance jsme měli, ale nebyli jsme úspěšní. Chtěli jsme vyšší vítězství než 2:0, ale důležité jsou tři body. Dnes nás čeká rozhodující duel s Ruskem. Ten musíme zvládnout.

Rusko má ovšem mnohem lepší skóre (Venezuela 6:0 a Kazachstán 3:1) , k postupu ze skupiny mu stačí remíza. Nechtělo to Kazachstánu nasypat víc gólů?

Chtělo. Plán takový i byl, proto jsme neprotočili sestavu, jak jsme možná i mohli. Teď musíme nad Ruskem zvítězit.

Považujete systém za spravedlivý, když Rusku ze skupiny F přidělil lehčího soupeře?

Je to dané tím, že počet účastníků je dvaadvacet a bohužel se nedají sestavit skupiny, aby měly stejně mančaftů. Takhle to vyšlo, my měli Argentinu, oni Venezuelu. Je to los, někdy je k nám přívětivější, jindy nám nepřeje. Ale stejně si to musíme vyhrát na hřišti.

Jak na Rusko?

Jsou běhaví, ale možná nebudou tak urputní v obraně a víc nám to otevřou do brejkových situací. Včetně předchozího šampionátu už jsme osm zápasů nedostali gól. Máme z čeho vycházet. My se nemusíme bát jich, oni se musejí bát nás.

Uzbekistán postavil hráče, který vstřelil dva góly Korejcům, ale neprošel odbornými lékařskými testy a zápas byl kontumován ve prospěch soupeře. Jak se na tento případ uzbeckého kolegy díváte?

Spíš nekolegy... Pro nás to je velký šok, devalvace šampionátu. Uzbekistán se na něj dostal naší přímluvou a je to pro nás velké zklamání. Přece není možné, aby přiletěl hráč, o kterém vědí, že to není lékař. Sám bych byl pro mnohem vyšší trest, vyloučení mužstva. Je to snad výstraha pro ostatní, aby se už nic takového nestalo.

Vy už jste se podrobil testu odbornosti?

Zatím ne, ale nebojím se ho. Ve vojenské nemocnici ve Střešovicích už dělám dlouho, abych se bál. Navíc přezkoušení je spravedlivé, jde o audiovizuální test, kde není nutnost perfektního ovládání anglického jazyka. Ani není příliš složitý, základní znalosti medicíny postačí. Uzbek ovšem neměl ani ty. Nedivím se, že se testu bránili, je to stejné, jako když odmítnete dopingovou zkoušku.