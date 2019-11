Slavia hladce porazila Teplice, nadále si drží suverénní náskok

Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 16. kole první ligy nad Teplicemi 3:0. Skóre otevřel v 29. minutě z penalty Tomáš Souček, který se pak v závěru podílel i na gólech střídajícího Petra Ševčíka a Ondřeje Kúdely. Obhájce titulu protáhl neporazitelnost v nejvyšší soutěži na 22 utkání a před reprezentační přestávkou si v čele tabulky udržel náskok 11 bodů na druhou Plzeň. Teplice potřetí za sebou prohrály a jsou jedenácté.

Slavia, která v týdnu uhrála v Lize mistrů bezbrankovou remízu v Barceloně, podle očekávání od úvodu působila aktivnějším dojmem. Po více než dvou měsících dostal v lize šanci v základní sestavě Pražanů útočník Hilál. Ve 14. minutě si s ním narazil Hušbauer, ale hostující brankář Grigar jeho pokus vytěsnil vedle. Stanciuova tečovaná střela pak skončila mimo a teplický gólman následně vyrazil Bořilovu střelu.

V 29. minutě už Pražané vedli. Grigar odvrátil míč na hranici vápna, Olayinka si obhodil Kodeše, po souboji upadl a sudí Pechanec nařídil pokutový kop. Žádný z opakovaných záběrů neprokázal, zda opravdu došlo ke kontaktu.

Videorozhodčí Pavel Franěk v přenosu O2 TV řekl, že podle sudích šlo o jasnou penaltu. "Teď jsme se na to koukali ze všech možných úhlů a záběr, že tam kontakt byl, jsem nenašel. Je 21. století, máme tu vyspělou technologii, VAR (video), a už poněkolikáté to video neodhalilo ve prospěch, nebo neprospěch Teplic. Proč se nad tím nepozastavil VAR? Byli někde na kafi? Nerozumím tomu, nebo možná rozumím," řekl na tiskové konferenci teplický trenér Stanislav Hejkal.

"Snažil jsem se odehrát balon, Olayinka tam šel šlapákem. Myslím, že jsem trefil napůl balon i jeho. Cítil jsem, že jsme hrál balon, možná i jeho nohu, ale bylo to hrozně rychlé, musím se na to podívat. Za mě si myslím, že je přísná, ale rozhodčí si ji asi obhájí," uvedl Kodeš.

Penalty se ujal Souček a připsal si osmý gól v ligové sezoně. "Minule jsem penaltu nedal, naštěstí to bylo za jiného stavu. Bylo to nepříjemné, protože po každé penaltě, která se nedá, je to těžké. Ještě mi gólman řekl, že zůstane stát. Ale dal jsem to na střed, protože jsem věřil, že skočí," řekl Souček.

Za dvě minuty dostal míč hlavou do sítě hostující Jakub Mareš, rozhodčí mu ale odpískal útočný faul na Coufala. "Faul tam asi nějaký by, nebylo to čisté, to asi ne. Musíme si zvyknout, že takhle se to píská," řekl Mareš.

V 36. minutě se teplický kanonýr protlačil do další velké šance a domácí zachránil brankář Kolář. Slávisté si před půli vytvořili tlak, ale Hušbauer mířil do Grigara a další možnosti Pražané prováhali.

I po pauze byl favorit aktivnější. Frydrych ale hlavičkoval vedle a v 65. minutě střídající Škoda ve velké šanci z otočky minul. Domácí ve druhé půli kontrolovali hru a v závěru přidali pojistku. Souček v 89. minutě vybojoval míč ve středu pole, přihrál střídajícímu Ševčíkovi, který si zasekl balon a prostřelil Grigara.

V druhé minutě nastavení Součkovu hlavičku po přímém kopu vyrazil teplický gólman jen před sebe a dobíhající Kúdela zblízka zavěsil pod břevno. Červenobílí v lize vyhráli doma posledních 12 utkání a Teplice v nejvyšší soutěži porazili posedmé za sebou.

"I když výsledek 3:0 vypadá jednoznačně, jednoznačné to nebylo. Zase nám chyběl dříve druhý gól. Vždy když ho nedáte, může se stát cokoliv. Okolo 75. minuty měly Teplice velmi dobrý protiútok, naštěstí střela mířila na Koliho (Koláře)," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Nesmírně mě mrzí, jak to dopadlo. Je něco jiného prohrát 0:1 z vymyšlené penalty a prohrát 0:3. To už vypadá špatně, kluci si to nezasloužili. Můžete dostat na 0:2, ale pak už to musíte dohrát důstojně a nedostat třetí gól," dodal Hejkal.