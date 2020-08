Souček poprvé vyhrál anketu Zlatý míč ČR o nejlepšího fotbalistu roku

Záložník Tomáš Souček poprvé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Pětadvacetiletý středopolař anglického West Hamu ve 24. ročníku jasně ovládl jarní i podzimní část hlasování a s velkým náskokem 391 bodů porazil druhého obhájce trofeje brankáře Tomáše Vaclíka ze Sevilly. Třetí místo obsadil další gólman Ondřej Kolář z mistrovské Slavie Praha. Výsledky ankety byly v úterý slavnostně vyhlášeny v Praze.

Souček byl před rokem druhý, tentokrát si s Vaclíkem pořadí prohodili. Reprezentační středopolař triumfem ve Zlatém míči podtrhl životní sezonu a navázal na březnové premiérové vítězství v anketě FAČR Fotbalista roku.

"Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych (v jeden rok) vyhrál obě ankety. Sám osobně jsem byl spíš ten týmový hráč, takže osobní trofeje jsem získával někdy jako mladý kluk. Před necelým půlrokem Fotbalista roku, teď Zlatý míč. Pro mě jsou to krásné úspěchy a hrozně si toho vážím, že lidi, všichni, kdo tomu rozumí, oceňují mou individuální práci na hřišti," řekl Souček novinářům.

Rozhodující náskok si Souček vytvořil už na podzim, kdy za výkony ještě v dresu Slavie získal 784 bodů a vedl před Vaclíkem o 181 bodů. Jarní část Souček vyhrál dokonce o 189 bodů před útočníkem Patrikem Schickem z Lipska, který se díky tomu posunul na celkové čtvrté místo.

Na podzim si Souček se Slavií zahrál skupinu Ligy mistrů a v domácí soutěži s ní bez porážky vedl tabulku o 16 bodů před Plzní. Navíc patřil ke klíčovým postavám národního celku, s nímž postoupil na evropský šampionát, který byl kvůli pandemii koronaviru odložen na příští rok.

Po zimním odchodu z Edenu se Souček ihned zabydlel v základní sestavě West Hamu a pomohl mu k záchraně, díky níž se automaticky uplatnila opce na jeho přestup ke "Kladivářům". Na defenzivního záložníka byl i velmi produktivní. Na podzim si připsal osm gólů v české lize, dvě branky v Lize mistrů a jednu trefu za reprezentaci, na jaře v Premier League skóroval třikrát.

Životní sezona

"Pro mě určitě životní a zároveň i nejtěžší sezona. Se Slavií jsme do ní vstoupili nejlíp, jak jsme mohli - postoupili jsme do Ligy mistrů. V lize jsme měli náskok 16 bodů, asi nešel lepší podzim v české lize. Pak přišel pro mě osobně velký přestup do Anglie, kde se podařila záchrana. Pro mě nejlepší sezona a věřím, že to bude pokračovat," uvedl Souček.

Osobně by jako nejlepšího hráče sezony zvolil Schicka. "Teď ten poslední půlrok a vůbec celou sezonu měl skvělou. Dával hrozně moc gólů. Přeju mu hodně štěstí, aby si vybral buď Lipsko, nebo ten správný klub," připomněl Souček, že se momentálně řeší Schickova budoucnost.

Teprve podruhé za posledních 11 sezon nevyhrál Zlatý míč brankář. Loňský vítěz Vaclík, který se se Sevillou kvalifikoval do skupiny příštího ročníku Ligy mistrů, se tentokrát musel spokojit s druhým místem. Na pomyslných stupních vítězů poprvé skončil další gólman Kolář, jenž si v uplynulém ligovém ročníku připsal rekordních 23 zápasů bez inkasované branky.

V první patnáctce je osmička hráčů, kteří během sezony nastoupili za Slavii. Vedle vítězného Součka jsou to třetí Kolář, pátý záložník Alex Král, jenž na podzim odešel z Edenu do Spartaku Moskva, sedmý obránce Jan Bořil, jedenáctý další bek Vladimír Coufal, dvanáctý stoper David Hovorka, třináctý útočník Milan Škoda, který na jaře v tureckém Rizesporu překonal metu 100 ligových branek, a čtrnáctý středopolař Petr Ševčík.

Oproti minulému ročníku chybějí v první jedenáctce brankáři Jiří Pavlenka, Petr Čech a Tomáš Koubek, obránce Theodor Gebre Selassie a středopolaři Bořek Dočkal s Michalem Trávníkem. Místo nich se mezi nejlepší dostali gólman Kolář, obránci Bořil s Coufalem a záložníci Vladimír Darida, Adam Hložek a Jakub Jankto.

Aspoň bod si v anketě připsalo 53 hráčů. Zlatý míč vyhlašuje Klub sportovních novinářů ČR. Fotbaloví žurnalisté hlasují dvoukolově po podzimu a po jaru a celkový vítěz vzejde po sečtení obou kol. Jasným rekordmanem ankety je bývalý gólman Čech, který zvítězil dvanáctkrát.