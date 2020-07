Sparta vyhrála finále v Liberci 2:1 a má vítěznou trofej.

Fotbalisté Sparty vyhráli ve finále domácího poháru MOL Cupu v Liberci 2:1 a po šesti letech získali vítěznou trofej. Slovan poslal do vedení v 50. minutě Jakub Pešek, ale v 65. minutě vyrovnal David Moberg Karlsson a za dalších osm minut otočil stav z penalty Guélor Kanga. Domácí dohrávali bez vyloučeného Imada Rondiče.

Sparta má první trofej od roku 2014, kdy vyhrála ligu, pohár a následně i Superpohár. MOL Cup ovládli Letenští v samostatné historii už posedmé. Liberec k pohárovým triumfům z let 2000 a 2015 třetí celkové prvenství nepřidal.

"Myslím, že to vítězství je strašně zavazující. Doufám, že jsme se dostali na nějakou cestu, na které bychom chtěli zůstat. Ale čeká nás ještě spousta práce," řekl při video konferenci sparťanský trenér Václav Kotal, který převzal mužstvo v únoru.

Pražané si výhrou ve finále zajistili účast ve 3. předkole příštího ročníku Evropské ligy. Pokud aktuální ročník Evropské ligy ovládne tým, který si zároveň z domácí soutěže zajistí účast v základní skupině, půjde dokonce místo něj Sparta přímo do skupiny. Triumf Sparty rovněž znamená, že kvalifikační utkání o Evropskou ligu si v první lize s vítězem skupiny o Evropu zahraje pátý celek skupiny o titul.

Liberec nastoupil oslaben o zraněného útočníka Kuchtu, naopak Baluta zdravotní problém překonal a v sestavě nechyběl. V brance Slovanu dostal stejně jako v předchozím průběhu poháru šanci Knobloch před Nguyenem.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru stále může být na stadionech maximálně 5000 osob včetně všech aktérů utkání, fanoušky obsazena však smí být jen čtvrtina míst. V Liberci se dostalo na 2351 diváků včetně příznivců hostů. Další fanoušci sledovali utkání na dálku v Praze na stadionu Sparty na velkoplošné obrazovce a promítání zorganizoval i domácí Slovan ve městě u radnice.

Finále bylo v úvodu opatrné

Libereckého gólmana protáhli střelami z dálky Kanga a Karlsson, ale vyloženou šanci si v první půli vytvořil jen Liberec. Rondič v 29. minutě vyhrál souboj pro Peška, který si obhodil obránce, ale sám před Hečou selhal.

"V prvním poločase naše hra nebyla dobrá. Jestli to bylo nervozitou, nevím, nedovedu si to vysvětlit. Naštěstí Milan Heča největší šanci soupeře v první půli zlikvidoval, to jsme měli štěstí," uvedl Kotal.

Krátce nato mohl být hostující Frýdek rád, že za šlápnutí na Malinského dostal jen žlutou kartu. "Když na něj šlápne, má jít ven. To je nesportovní chování," mínil Pešek.

Pět minut po pauze už domácí udeřili. Koscelníkův centr prodloužil Rondič a Pešek propálil Heču. Sedmadvacetiletý záložník, který otevřel skóre i v semifinále v Olomouci, se prosadil proti bývalému klubu.

V 58. minutě mohl zvýšit Rondič, ale Spartu podržel Heča. "Myslím, že to byl klíčový moment. Pokud chcete vyhrát takhle těžký zápas se soupeřem, který má podporu, musíte jít do dvougólového vedení," řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Na opačné straně vyhlavičkoval Karlssonovu střelu mířící do branky na roh Karafiát. V 65. minutě už švédský záložník vyrovnal. Po Kangově akci se dostal ke střele a s pomocí Koscelníkovy teče se trefil k tyči.

Gólman Knobloch v 72. minutě obrovskou chybou pomohl Pražanům otočit stav. Neodhadl rychlost míče, nechal se obrat střídajícím Tettehem a faulem zavinil penaltu. Z ní Kanga v 73. minutě střelou k tyči nezaváhal.

"Bohužel rozhodla fatální chyba brankáře, to se občas stává. Knobloch šel od začátku pohárovou cestu, vychytal nám předchozí zápasy. On nám finále sem přivedl, proto dnes chytal," uvedl Hoftych.

Závěr zvládla Sparta s přehledem, zvlášť když v 89. minutě dostal Rondič druhou žlutou kartu a byl vyloučen. V nastavení nepřidali pojistku Kanga ani Hložek, ale hostům už to nemuselo příliš vadit.

"V druhé půli se naše hra zlepšila. Bylo důležité, že jsme přehodili hráče na stranách hřiště. I přes obdržený gól jsme se po vystřídání dostávali více do pokutového území. Nakonec díky Tettehovi jsme si dokázali připravit pokutový kop a ten nám přinesl vítězství," řekl Kotal.

"Zklamání je velké, byli jsme krůček od velkého úspěchu a zážitku. Čekají nás dva těžké zápasy v lize s mistrem a vicemistrem. Odvedeme maximum a uvidíme, jestli to bude stačit na čtvrté místo. Kvalifikační utkání o Evropskou ligu máme jistý. Pevně věřím, že se do Evropy dostaneme," dodal Hoftych.