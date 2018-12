Stoper Ajaxu De Ligt je "zlatým chlapcem" fotbalu za rok 2018

Ocenění Zlatý chlapec pro nejlepšího fotbalistu do 21 let za rok 2018 získal Matthijs de Ligt. Devatenáctiletý stoper Ajaxu Amsterodam už nyní plní v klubu roli kapitána a měl velkou zásluhu na postupu Ajaxu do osmifinále Ligy mistrů i druhém místě v nizozemské lize za PSV Eindhoven.

V anketě italského deníku Tuttosport získal De Ligt více hlasů než Justin Kluivert z AS Řím, Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu, Vinicius Junior z Realu Madrid a Patrick Cutrone z AC Milán.

O odchovance Ajaxu se zajímají téměř všechny velkokluby včetně Juventusu, Barcelony, Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain. Jeho hodnota je odhadována na 60 milionů eur (asi 1,5 miliardy korun).

Tuttosport anketu vyhlašuje od roku 2003 a prvním vítězem se stal Nizozemec Rafael van der Vaart. V následujících letech vyhráli Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Anderson, Alexandre Pato, Mario Balotelli, Mario Götze, Isco, Paul Pogba, Raheem Sterling, Anthony Martial, Renato Sanches a loni Kylian Mbappé.