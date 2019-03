Straka má jasno: Nejsem kouzelník, zkusím kluky motivovat

Sedmé trenérské angažmá v nejvyšší české fotbalové soutěži načne na lavičce Karviné František Straka. S předposledním celkem soutěže má jednoznačný cíl a tím je záchrana. První krok k ní může udělat už v pátek, kdy Slezany čeká souboj na hřišti poslední Dukly Praha, která je v tabulce o bod pozadu.

"Je to strašně moc málo času. Samozřejmě nejsem kouzelník, jsou určité mechanismy, které jsou zajeté. Na druhou stranu se budu snažit klukům dát spíš motivační stránku, aby začali věřit tomu, co chtějí dělat, a abychom to utkání zvládli. Protože vím, že bude hlavně náročné na psychiku," řekl šedesátiletý Straka pro klubový web. Na lavičce nahradil Norberta Hrnčára.

Právě mentální stránka bude podle Straky hrát důležitou roli. Karviná nevyhrála v lize šestkrát po sobě. "Vždycky to začíná od kluků. Aby si uvědomili, proč nosí dres místního klubu, a aby odevzdávali to, co v nich je. Když všichni malinko víc začnou u sebe, věřím, že ta mise bude úspěšná," uvedl bývalý reprezentační obránce.

Strakovi se zamlouvá i zázemí klubu. "Je to super, jsem opravdu překvapený. Naživo jsem tady poprvé, viděl jsem to většinou jenom v televizi, ale musím říct, že to je fakt paráda. Malý hezký stadion. Když přijdou diváci, musí být úplně fantastická atmosféra," rozplýval se. "To je asi to, co momentálně potřebujeme asi nejvíc. Diváka, aby nás podpořil a začal nám fandit. Pak hlavně napnout všechny síly, abychom tady dokázali ligu udržet, a to je ten cíl," dodal.

Novou štaci považuje za výzvu. "Jednak je to celkem fajnová záležitost, krásný stadionek a hrozně sympatičtí lidí, kteří mají rádi fotbal, milují ho. A zároveň některé hráče znám, takže to byly důvody, které mě sem přitáhly, když jsem tu šanci dostal," prohlásil Straka.

"Tomáše Wagnera znám velice dobře, protože jsem byl u toho restartu v Příbrami a nakonec šel i do Plzně a pak odešel sem. Znám ještě Martina Berkovce ze Slavie a ostatní kluky taky, ať už je to Honza Moravec nebo (Lukáš) Budínský. Těch kluků, kteří tady hrají, znám víc, takže si umím udělat obrázek," konstatoval Straka.

V minulosti vedl pražské rivaly Spartu i Slavii, Teplice, Plzeň, České Budějovice, Příbram, Ružomberok či Slovan Bratislava. Jako trenér působil také v Německu, Polsku, Rakousku, Austrálii, na Krétě, v Egyptě a naposledy v Libanonu. Na jaře 2009 se v jednom utkání postavil také na lavičku českého národního týmu.