Talent roku Jankto: Jsem šťastný, chci sesadit Daridu

Spousta fanoušků českého fotbalu si přála, aby si odnesl některou z cen. Nakonec byl záložník Jakub Jankto v prestižní anketě Fotbalista roku vyhlášen největším talentem naší kopané. Šikovný mladík byl ze získané ceny nadšený a hned začal přemýšlet o následujícím ročníku, v němž by rád uspěl i v hlavní kategorii, kterou letos ovládl Vladimír Darida.

Český záložník Jakub Jankto je jasným důkazem toho, že když se chce, tak to jde. Odchovanec pražské Slavie je jedním z mála našich hráčů, kteří se dokázali prosadit ve špičkové zahraniční soutěži.

Dvaadvacetiletý středopolař se během necelých čtyř sezon stal jednou z hlavních opor italského Udine, v němž nastupuje po boku dalšího bývalého slávisty, Antonína Baráka. V dresu "Zebrette" nasbíral už sedmapadesát ligových startů, na své konto si stihl připsat i osm branek.

Zkušenosti sbírá Jankto i v reprezentačním "áčku", kde by se měl postupem času stát základním kamenem. Účastník polského mistrovství Evropy hráčů do jedenadvaceti let si díky své píli a skvělým výkonům zasloužil už i první velké fotbalové ocenění, když byl v pondělní anketě Fotbalista roku vyhlášen největším talentem naší kopané.

Chtěl jsem navázat na Schicka, řekl spokojený Jankto

Jankto si brousil zuby na zisk této "trofeje" i loni, jenže tehdy nestačil na Patrika Schicka, toho času hráče Sampdorie. Tentokrát už to ale vyšlo. "Jsem za to ocenění moc rád, zvláště když je to poslední rok, kdy jsem ho mohl dostat. V nominaci jsem byl už loni, ale to vyhrál můj kamarád Patrik Schick. Chtěl jsem na něj navázat a povedlo se," řekla vycházející hvězda. "Je to ale jen individuální ocenění, tak věřím, že ještě přijdou i ta týmová."

Že by se však "čtrnáctka" Udine s tímto oceněním spokojila? Ani náhodou, v budoucnu si chce odnést i cenu pro Fotbalistu roku. V této kategorii letos obsadil devátou příčku. "Někdo přece musí Vláďu Daridu sesadit. Byl to odmala můj sen, tak budu dělat vše pro to, abych tam jednou seděl já jako vítěz téhle ankety," prohlásil Jankto.

A další cíle? Ty jsou taktéž nemalé. Jakub totiž vyhlíží přesun o pomyslný stupínek výš, v létě by si rád vyzkoušel další angažmá. Zájem o technického plejera údajně projevil AC Milán či londýnský Arsenal. "Už bych nějaký krok jinam asi potřeboval. V Udine jsem čtvrtým rokem, znám to tam velmi dobře. Ale mě baví poznávat i jiné země a kulturu a nebojím se toho," prozradil své vyhlídky.

Kvalitní výkony, které Jankto každým zápasem potvrzuje, však nejsou jediným aspektem pro přestup do slavnějšího klubu. Důležitým faktorem je také zdravotní stav. A právě zranění ho vyřadilo z blížícího se turnaje v Číně. "Mám problém se svalem, ale nevím přesně co, vyšetření jen ukázalo, že je tam dost krve. Vracím se do Udine na terapii a uvidíme, ale snad to nebude nic vážného," doufá.

Pokud vyšetření dopadne dobře, Jankto by se rád představil už v Atalantě, kam Udine zavítá 31. března. A kdoví, třeba v tomto klání zaujme i další potencionální zájemce, kteří by si ho v blízké době rádi přetáhli do svého mužstva.