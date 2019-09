Tendr na stadion v H. Králové bude kvůli vysoké ceně zrušen.

Do soutěže na stavbu fotbalové arény v Hradci Králové dnes radnici přišla jedna nabídka, která ale přesáhla městem stanovenou maximální cenu 605 milionů korun bez DPH. Město musí soutěž zrušit, což potvrdil náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS). Jako první s informací o zrušení tendru kvůli překročení stanovené ceny přišel opoziční zastupitel Aleš Dohnal (Piráti).

"Zrušení tendru je v tuto chvíli, bohužel, jisté. Nyní bude mým úkolem co nejdříve navrhnout zastupitelům možné varianty dalšího postupu ve věci výstavby nového fotbalového stadionu," uvedl Bláha. Dodal, že diskuse o dalším postupu by se mohla vést v úterý na zasedání zastupitelstva.

Podle Dohnala tendr skončil podle očekávání krachem. Cena nabídnutá jediným zájemcem byla podle něj výrazně vyšší než 605 milionů korun bez DPH. Nabídnutou cenu radnice nekomentovala.

Město stavbu arény za asi 600 milionů korun na místě nevyhovujícího všesportovního stadionu připravuje přes 15 let. Nynější tendr, který byl vypsán 9. července, je třetí v pořadí. Předpokládanou cenu stadionu město pro třetí soutěž odhadlo na 550 milionů korun bez DPH. Zastupitelstvo města jako maximální nepřekročitelnou hodnotu pro podání nabídek stanovilo 605 milionů korun bez DPH.

Podle Dohnala se ukázalo, že projekt byl od počátku špatně připravený a měl se revidovat. "Není v pořádku, aby se z veřejných peněz za stovky milionů korun platily rozsáhlé a drahé VIP prostory, kterými se nemohou chlubit ani stadiony v Liberci, Teplicích nebo Plzni," uvedl Dohnal. Vedení města by podle něj mělo začít projekt připravovat od začátku znovu, a to i za účasti opozice. V červnu, když zastupitelé schvalovali podmínky tendru, Dohnal projekt kritizoval. "Za půl roku to spadne pod stůl. Nikdo se (za tuto cenu) nepřihlásí. Projekt soutěžený na cenu neukočírujeme," řekl tehdy.

Loni město na stadion vypsalo dva tendry, ale oba zrušilo. Po zrušení posledního tendru loni v listopadu nechala nová vládnoucí koalice ANO, ODS a Změny pro Hradec zpracovat dva posudky na posouzení projektu, ceny stavby a přepočet nosné konstrukce. Posudky podle náměstka pro investice Jiřího Bláhy (ODS) ukázaly podcenění finanční stránky a závažné nedostatky v dokumentaci. Dokumentaci projektant přepracoval.

Kdyby se nynější třetí tendr podařilo městu dotáhnout do konce, mohla stavba podle představ radnice začít počátkem příštího roku, doba výstavby měla být 18 měsíců. Na stadionu má zázemí druholigový klub FC Hradec Králové, který by měl po dobu stavby hrát jinde.

Do předmětu třetí soutěže byl zahrnut stadion se čtyřmi tribunami a trávníkem. Podle radnice bylo v odhadované ceně započítané i navýšení z titulu růstu cen stavebních prací v posledních letech. Peníze na stavbu si již město do rozpočtu na další roky vyčlenilo.

Stadion by měl být pro 10.000 diváků. Zachováno má zůstat typické osvětlení čtyřmi takzvanými lízátky, i když v modernizované podobě. Na podzim 2017 město nechalo zbořit západní tribunu, po níž zbyl jen hliněný val. Z nynějšího stadionu by měla zůstat pouze východní tribuna jako zázemí pro potřeby tréninkových hřišť.