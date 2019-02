Tetování fotbalistů: Superhrdinové, autoportrét i inzulínová pumpa.

Jedni je milují, druzí nenávidí. Slavní fotbalisté si však svá těla tetováním zdobí často a rádi. Po zeleném pažitu jich většinou v zápasech víc běhá pomalovaných než naopak. Podívejte se na ty nejzajímavější, které můžete u zahraničních hráčů spatřit.

Neymar

Sestra, matka, Batman i Superman. Brazilský fotbalista chce mít na těle vyobrazené všechny, kteří v jeho životě něco znamenají. Ke své rodině tak připojit další kérku, kterou se pochlubil na Instagramu. Jeho poslední kresba znázorňuje superhrdiny a ukazuje, že šestadvacetiletý útočník rozhodně není žádným minimalistou.

Most outrageous football tattoos: Neymar’s superheroes, Moreno’s gun-toting monkey and more https://t.co/PFaNwviYhU pic.twitter.com/IyWi4Pfr1q - Nura u katsayal (@Dailynewsapr) 2. února 2019

Zlatan Ibrahimovič

Milovníkem kérek je i další z řad fotbalových megastar, švédský útočník Zlatan Ibrahimovič. Ten si libuje především v nápisech těch, které miluje. Má jimi posetou velkou část těla, ne tak záda. Ty sedmatřicetiletý bývalý reprezentant bosensko-chorvatského původu pokryl impozantní kresbou.



Zobrazit příspěvek na Instagramu The messenger #805millionnames Příspěvek sdílený Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic), Srp 23, 2016 v 6:35 PDT

Zobrazit příspěvek na Instagramu Finest Art @niki23gtr Příspěvek sdílený Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic), Led 21, 2018 v 11:32 PST

Lionel Messi

Stačí vidět levou nohu a celý fotbalový svět hned ví, o koho jde. Čerň od kolene dolů se stala poznávacím znamením trojnásobného otce . Nebylo tomu tak vždy. Milovník kreseb měl no noze několik kérek, jenže v roce 2017 se je rozhodl skrýt. Zřetelný zůstal jen obrázek jeho synů, míče a čísla deset, které nosí na dresu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Leo Messi (@leomessi), Říj 19, 2018 v 11:37 PDT

Alberto Moreno

Šestadvacetiletý Španěl a velký kamarád Neymara sdílí i jeho zálibu v tetováním. Nutno dodat, že se možná trumfují v tom, kdo si na tělo nechá namalovat větší bizarnost. Velký údiv a řadu otázek vyvolal obrázek na pravém stehně obránce Liverpoolu. Opice v brýlích, se zbraní a sluchátky doplnila řadu "zvířecích" kreseb na těle Morana.

Sergio Ramos

Lev, vlk, válečník nebo Ježíš Kristus je jen zlomek z řady tetování, které pokrývají tělo španělského obránce Realu Madrid Sergia Ramose.

Leroy Sané

Velmi netradiční ozdobu svých zad zvolil německý fotbalový záložník v současné době zrající za klub Manchester City Leroy Sané. Připomínka oslavy branky proti Monaku s ním už bude celý život. Na svá záda si totiž nechal vytetovat sám sebe radujícího se z gólu.

Leroy Sane actually seems to have a tattoo of himself on his back.



Lost for words 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/U7Il89j9tS - Footy Accumulators (@FootyAccums) 21. května 2017

Arturo Vidal

Fotbalový záložník Barcelony je známý svým netradičním vzhledem. Typické číro i řada kérek patří k poznávacím znamením jednadvacetiletého reprezentanta Chile. Jednatřicetiletý fotbalista získává pomyslnou zlatou medaili za originalitu. Na své břicho si nechal vytetovat inzulínovou pumpu, kterou jeho syn používá k léčbě cukrovky.

Arturo Vidal gets a tattoo of an insulin pump in tribute to his son Alonso who has Type 1 Diabetes pic.twitter.com/ZZp3lNxIBD - Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 20. srpna 2016

Tim Howard

Brankář hrající v americké lize Major League Soccer a bývalý gólman Manchesteru City a Evertonu předvedl svou neuvěřitelnou sbírku tetování během kampaně PETA bojující proti norkovým kožichům. Občan Spojených států amerických má na noze tetování zavražděného prezidenta Johna F. Kennedyho.

Rajda Nainggolan

Tetování na krku patří mezi ty nejvíc bolestivá, belgický fotbalový záložník Interu Milán Rajda Nainggolan se toho ovšem nezalekl. Fotbalistu s indonéskými kořeny zdobí květina a je to jedno z velkého množství kreseb, které má na svém těle.