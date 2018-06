Tomáše obdivuji jako člověka, řekl o Rosickém hvězdný Fábregas

Na poslední utkání Tomáše Rosického dorazila řada jeho hvězdných spoluhráčů z působení v Dortmundu a Arsenalu v čele s mistrem světa i Evropy Céscem Fábregasem. Ten ani na chvíli s účastí neváhal, jelikož bývalého kapitána českého národního týmu považuje za blízkého kamaráda a za jednoho z nejdůležitějších lidí ve své kariéře.

"Tomáš je mnoho let můj velký kamarád a bylo pro mě potěšení sem přijet. Na jednu stranu je to smutný den, protože dnes jeho kariéra definitivně skončila, ale zase je krásné vidět, jak ho lidé mají rádi," řekl Fábregas novinářům po rozlučce na stadionu Sparty v Praze na Letné.

Na Rosickém obdivuje zejména jeho osobnost. "Jeho pokora, jeho chuť se učit, oddanost a přístup ke spoluhráčům. Nikdy jste ho neviděli ušklíbnout se nebo někoho pomlouvat. Vždy mu záleželo na prvním místě na týmu. Opravdu ho obdivuji jako člověka. A co se týká jeho technických dovedností, tak to každý ví. Vždy mě hrozně bavilo s ním hrát," prohlásil v současnosti záložník Chelsea.

Věří, že Rosický by měl ještě bohatší kariéru, kdyby se mu vyhýbala zranění. "Určitě. Mrzí mě, že přišel o tolik času na hřišti. I já jsem kvůli tomu s ním nemohl odehrát tolik, kolik bych si přál, protože s ním jsem si na hřišti vždy skvěle rozuměl. Je to škoda, ale zase ho to udělalo silnějším člověkem. Vždy dokázal překonat těžkosti a za to ho také obdivuji," dodal Fábregas.

Podobně o Rosickém mluvily i další zahraniční hvězdy. "O Tomášových kvalitách na hřišti asi není třeba se bavit. Ale důležitější je, jaký je Tomáš jako člověk. Proto jsme s ním všichni kamarádi, a proto pro nás bylo důležité být tu dnes s ním. Všichni jsme přijeli oslavit jeho poslední zápas, protože si to zaslouží," prohlásil francouzský záložník Mathieu Flamini.

Také osmačtyřicetiletý brankář Jens Lehmann zažil po Rosického boku největší úspěchy své kariéry. "Byl jsem u toho, když Tomáš jako mladík přišel do Dortmundu. Tehdy byl ještě dítě, ale skvělý hráč a vyhráli jsme německý titul, když byl spolu s Dinem (Jan Koller) důležitými postavami. A teď jsem byl u jeho posledního zápasu. Kruh se uzavřel," řekl bývalý německý reprezentant.

Za osobu, která výrazně ovlivnila jeho fotbalový život, považuje Rosického i turecký reprezentant Nuri Sahin, který kromě Dortmundu hrával i za Liverpool či Real Madrid. "Hráli jsme spolu sice jen jeden rok, ale i přesto mi hodně pomohl do mé kariéry. Není to jen fantastický fotbalista, ale je to především velmi upřímný a úžasný člověk. Naučil mě, že to není jen o fotbale, že to není ta stejná hra, jakou jsme hráli jako děti. Dával mi hodně rad," uvedl Sahin.

Proto pro něj bylo důležité přijmou Rosického pozvánku na benefici do Prahy. "Zůstali jsme vždy v kontaktu. Ve fotbale je těžké hledat si pravé přátele, ale Tomáš je mým kamarádem," dodal.