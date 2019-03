Trávník se po letech vrátil na Slovácko. Lidé nezapomněli

V létě už to budou čtyři roky, co záložník Michal Trávník odešel ze Slovácka do Jablonce. Lidé na jihu Moravy na něj ale nezapomněli a když v dnešním bezbrankovém zápase 25. ligového kola střídal, byl odměněn potleskem. Čtyřiadvacetiletý fotbalista bod bere a remízu považuje za spravedlivou.

"Musíme bod nakonec brát, vždyť v závěru měli domácí velikou příležitost ke gólu a tím zisku tří bodů," poukázal Trávník na šanci střídajícího Jana Jurošky, jehož vychytal brankář Vlastimil Hrubý. "Remíza je spravedlivá," mínil odchovanec Slovácka.

Duel jedenáctého se čtvrtým týmem tabulky divákům moc krásy nenabídl. "Byl to samý souboj, hlavně ve středu pole. Nebylo to hřištěm, to bylo v pohodě. Slovácko chtělo hru zjednodušit, dávat dlouhé balóny dopředu. Na druhou stranu nás napadali a my jsme neměli tolik času na kvalitní rozehrávku," popsal Trávník.

Podle něj je současným problémem Jablonce vypracování a následné proměňování šancí. "Nevím, čím to je. Musíme na tom zapracovat a věřit, že se to jednou zlomí a zase to bude padat," konstatoval pětinásobný reprezentant, kterého v 81. minutě vystřídal Vladimir Jovovič.

Do Uherského Hradiště se vždycky rád vrací. "Mám tu stále spoustu známých a kamarádů, rád se sem podívám," přiznal Trávník. "Nikomu jsem tady nikdy nic neudělal, tak doufám, že mě tady přivítají dobře i příště," dodal jablonecký středopolař, který zařídil pro své nejbližší asi patnáct lístků.

Trenér Petr Rada měl k Trávníkovu výkonu připomínky, pramenící z jeho nerozehranosti po zimním zranění. "Michal dříve dovedl zásobovat Doležala na hrotu více přihrávkami a tím zvyšoval naši produktivitu. Po jeho návratu do sestavy to ještě není úplně ono, ale během reprezentační přestávky bude čas se na to soustředit," uvedl jablonecký kouč.