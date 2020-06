Trenér Ladislav Škorpil oslaví pětasedmdesátiny

Ladislav Škorpil, který 6. června oslaví pětasedmdesátiny, patří k nejznámějším českým fotbalovým trenérům. K jeho největším úspěchům patří titul mistra české ligy, ke kterému v sezóně 2001/02 dovedl fotbalisty Liberce. S Libercem také vyhrál český pohár (Pohár FAČR, 1999/00) a v sezóně 2001/02 postoupil do čtvrtfinále Poháru UEFA.

Rodák z Hradce Králové hrál fotbal za tamní klub a za Žamberk. Kvůli zranění však musel s hraním skončit a již ve svých 23 letech začal trénovat. Začínal u hradeckých žáků a mládež poté trénoval přes dvacet let. Vedl i československou juniorskou fotbalovou reprezentaci (1982 až 1991) a v letech 2004 až 2007 i českou reprezentaci do 21 let. Prvoligové fotbalisty poprvé trénoval v ročníku 1990/91, když od 16. kola převzal královéhradecký tým. Poté byl kromě Hradce a Liberce trenérem i v pražské Dukle a slovenské Dunajské Stredě. V roce 2008 dostal Cenu Václava Jíry, kterou fotbalový svaz oceňuje osobnosti, které se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu.

V současnosti působí jako hlavní skaut FC Hradec Králové a věnuje se řadě fotbalových projektů s mládeží. Také se angažuje v komunální politice, již od roku 1998 je členem hradeckého zastupitelstva za Hradecký demokratický klub.