Trenér Uhrin skončil u fotbalistů Dinama Bukurešť

Dušan Uhrin mladší už není trenérem fotbalistů Dinama Bukurešť. Dvaapadesátiletý kouč deníku Sport řekl, že v rumunském klubu dal výpověď a před uzavřením hranic kvůli koronavirové pandemii se v březnu vrátil domů.

"Dohodli jsme se. Problémy tam byly od chvíle, co jsem přišel, a stupňovaly se. Dal jsem výpověď kvůli všemu, co se tam dělo, bylo toho opravdu hodně," uvedl Uhrin o práci v klubu, který má existenční ekonomické potíže.

Do Dinama přišel syn trenéra českých vicemistrů Evropy z roku 1996 loni v srpnu a klub přebíral po pěti odehraných kolech na předposledním místě tabulky. Před přerušením sezony postoupil s Dinamem do semifinále národního poháru a rozehrál skupinu o udržení, poté se ale s klubem rozloučil. "Koronavirus už se částečně rozjížděl. To ve mně rozhodnutí skončit podpořilo, nemělo smysl tam trávit delší dobu," uvedl Uhrin, jenž už dříve v Rumunsku působil v Kluži a dvakrát v Temešváru.

Další kroky bývalého trenéra Bohemians, Mladé Boleslavi, Plzně či pražské Slavie povedou s největší pravděpodobností opět do ciziny. "Už mám jeden klub, který mě chce. Je zahraniční, víc to ale nechci specifikovat. Ovšem až současný stav skončí, měl bych tam nastoupit," uvedl Uhrin, jenž získal v roce 2013 gruzínský titul s Dinamem Tbilisi a v zahraničí trénoval také Limassol a Dinamo Minsk.