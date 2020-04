Třetí příprava za rok je zvláštní, říká exreprezentant Jiráček

Už třetí přípravu během jednoho roku prožívá kvůli pandemii koronaviru a přerušeným soutěžím stejně jako další ligoví fotbalisté zlínský záložník Petr Jiráček. Bývalý reprezentant označil současný stav za zvláštní. Čtyřiatřicetiletý čtvrtfinalista Eura 2012 by si ale moc přál, aby se sezona dohrála a jeho tým, který je momentálně čtrnáctý v tabulce, si zachoval prvoligovou příslušnost.

Zlínský kapitán si v pondělí po více než měsíci zatrénoval v klubu. "Žádná sláva to při prvním tréninku nebyla, celé to vyznívalo nějak zvláštně. Bylo to něco jiného, museli jsme dodržovat rozestupy, nebyli jsme u sebe, prostě takový divný trénink to byl," řekl v rozhovoru Jiráček.

Byl to pro něj nezvyk po více než měsíci kopnout do míče a navíc se spoluhráči. "Musíte si to osahat a chvíli vám trvá, než si míč podmaníte. Podle mě se vše srovná během několika málo dní," uvedl Jiráček. Horší cit pro míč ale i přes dlouhou herní abstinenci v tomto směru necítil. "Pohyb na hřišti stojí malinko více sil než běhání po lese. Jsou to prostě úplně jiné pohyby a tělo si na ně musí zvyknout," dodal.

Koncem dubna většinou vrcholí sezona a kluby finišují v boji o konečné umístění. Tentokrát se ale vracejí v jednom roce už do třetí, neplánované jarní přípravy. "Je to pro všechny stejné, ale já se nemůžu zbavit dojmu, že je to něco jiného, zvláštního. Nejsem prostě zvyklý na tři přípravy během jednoho roku. Navíc nás teď čeká sedm týdnů do odloženého pokračování a to ještě nemusí být fixní datum," řekl Jiráček ještě předtím, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že liga může začít dříve než 8. června. "Co to je za trénink, když nesmíte chodit do kontaktů a navíc nebudete moct sehrát žádný přípravný zápas," dodal.

V souladu s opatřeními

Na první trénink po koronavirové přestávce přijel Jiráček sám ve svém voze. "Všichni jsme dodrželi zaslané instrukce. Jakmile jsme vystoupili z auta, dostali jsme sporttestery. Trenér už měl naplánované rozdělení do skupin, a tak začal trénink. Nic se nezdržovalo," popsal Jiráček přípravu na trénink trvající 90 minut.

Pondělní start přípravy byl podle bývalého reprezentanta nastaven přesně v souladu s přísnými hygienickými pravidly. "Hned při vstupu byla k dispozici dezinfekce, při posilování venku se také hned všechno dezinfikovalo. Myslím, že jsme všechno splnili tak, jak bylo nařízeno," uvedl Jiráček, který ve Zlíně dokončuje svou třetí sezonu.

Během měsíce individuální přípravy dostával od koučů stejně jako spoluhráči pouze tréninkové plány. "Dopoledne jsem většinou posiloval doma a odpoledne jsem vybíhal do lesa," uvedl odchovanec sokolovského fotbalu a bývalý hráč Plzně, Sparty, Jablonce či Hamburku.

Na zahajovacím tréninku našel i pozitiva. "Se spoluhráči jsem se neviděl měsíc, byť s některými jsem byl ve spojení. I přes nemožnost kontaktu a pokecání v kabině, jak bývá obvyklé, jsme stihli prohodit pár slov," pochvaloval si.

Červen a červenec by podle plánu měly být hlavní měsíce pro dohrání ligového ročníku. Zvládne se to? "Těžko říct, moc bych si to přál, ale záležet bude na mnoha okolnostech. Každopádně to bude zvláštní jít do závěru ligy po skoro třech měsících, kdy jsme neměli možnost sehrát ani jeden zápas," dodal Jiráček.