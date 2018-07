Úder loktem do obličeje je červená karta, tvrdí profesor Dvořák

Úder loktem do obličeje=červená karta. Takový je postih surového zákroku, o nějž se zasloužila zdravotní komise FIFA vedená českým lékařem Jiřím Dvořákem. Poprvé byl prosazen na MS 2006 v Německu, ovšem na probíhajícím šampionátu se tyto zákeřnosti opět dějí. A český odborník je z toho rozladěn.

Proti surovým úderům lokte do obličeje už brojíte dvanáct let. Proč se nepodařilo tyto zákeřné zákroky vymýtit?

To je pro mě velmi špatné poznání. Jednou se rozhodlo, že je budou rozhodčí tvrdě trestat, určitou dobu se to i udržovalo. Ale nyní mě zaráží, že na mistrovství světa v Rusku se tak přísně nepostupuje. Viděl jsem několik vysloveně nebezpečných loktů, což museli vidět i rozhodčí, navíc mají ku pomoci video, měli by proto reagovat a hráče vyloučit. A je jedno, jestli je viníkem známý hráč nebo méně známý. Je to červená karta, protože takové údery vedou k vážným zraněním.

Nemohli dostat rozhodčí jiné instrukce, že už nemají v těchto případech postupovat tak nekompromisně?

Stoprocentně ne. Kdyby změnili toto pravidlo a postihy za tyto surovosti, tak by to šlo vysloveně proti fotbalu. Vrátili bychom se o dvacet, třicet let zpátky.

K návrhu stíhat tyto prohřešky podala zdravotní komise FIFA pod vaším vedením. Proč jste se proti nim tak ostře vymezili?

Na mistrovství světa 1994 v USA jsem viděl v osmifinále zákrok brazilského Leonarda na hráče domácího týmu Taba Ramose, kdy ho udeřil prudce loktem a vážně ho zranil. Způsobil mu zlomeninu lebky a krvácení do mozku, což bylo dokonce života ohrožující. Musel být okamžitě operován. Jako neurolog jsem si hned uvědomil, že tohle nesmí být. Ptal jsem se slavných hráčů, jestli skutečně v hlavičkových soubojích lokte potřebují. Anglický lord Bobby Charlton (mistr světa 1966 - poz. red.) mi říkal, že v jeho době byly ruce u těla a není to nutné. A najednou se to rozmohlo - lokte do obličeje. Udělali jsme biomechanické studie a zjistili jsme, že údery mají neobyčejné devastující následky na hlavu a mozek. Takové zákroky nemají ve fotbale žádné místo.

Co však s tím může zdravotní komise dělat? Zakázaný způsob hry a postihy za ni je v kompetenci pravidlové komise a komise rozhodčích.

Musíme postupovat jednotně, co do fotbalu nepatří, musí z něj pryč. Zdravotní komise by měla komisi rozhodčích upozornit, že se nerespektují její výzkumy a apelovat, aby byli vinící trestáni. Když by se tak nedělo, je to pro fotbal špatný příklad. Na mistrovství se dívají stovky milionu lidí.

Nové vedení FIFA vás však do čela zdravotní komise nejmenovalo. Nemohl se s vaším odchodem snížit důraz na ochranu hráčů?

To nevím, ale myslím si, že ne. To by bylo hodně špatné.

Nový předseda Gianni Infantino ovšem nemá o zdravovědu takový zájem jako jeho předchůdce.

Jeho aktivity jdou trošku jiným směrem... To je mi moc líto. Nejde o mě, já byl ve strukturách FIFA třiadvacet let, to úplně stačilo. A tohle bylo ve prospěch fotbalistů.