Ulrich a Fousek. Odstranili další nepohodlné

Český fotbal přichází na mezinárodní diplomatické scéně o dvě význačné osoby, které si svou odborností i morálními kvalitami vydobyly velké renomé. Z listiny delegátů UEFA, kteří dohlížejí na výkon rozhodčích, vyřadil FAČR Jiřího Ulricha, z listiny delegátů na zápasy Petra Fouska. Oba svými postoji byli dlouhodobě nepohodlnými temnému vládci českého fotbalu Romanu Berbrovi.

Bývalý rozhodčí Jiří Ulrich si i jako delegát vydobyl v Evropě uznání. V seznamu na roky 2019 a 2020, který předložila komise rozhodčích a schvaloval výkonný výbor, už ovšem chyběl.

"Jiří Ulrich, ročník 1952, má těsně před věkovým limitem, a jelikož jeho obsazování ze strany UEFA bylo v loňském roce minimální, byl nahrazen mladším kolegou Michalem Benešem. Na domácí scéně pan Ulrich na listině DFA - delegátů fotbalové asociace - zůstal," poskytl vysvětlení ředitel oddělení komunikace FAČR Michal Jurman.

Už v minulém roce za dosti ohyzdných okolností z listiny českých delegátů UEFA vypadl Václav Krondl, patrně nejlepší český rozhodčí v kategorii hlavních v historii. Místo něj a Ulricha se na seznam dostali Karel Vidlák a Michal Beneš, kteří se ´ušpinili´ v rozhodcovské a aféře a je tedy předpoklad, že budou oddaní.

O mnoho větší ztrátu může český fotbal na diplomatickém poli zaznamenat vyřazení Petra Fouska z listiny zápasových delegátů. "Co se týká pana Fouska, ten byl nahrazen stávajícím generálním sekretářem FAČR Janem Paulym. Jak funkce UEFA referee observer, tak funkce UEFA match delegate, jsou totiž v tomto smyslu omezeny konkrétními počty volných míst pro jednotlivé asociace," zní vysvětlení ředitele úseku komunikace.

Fousek si vydobyl dlouholetou prací na UEFA i FIFA silnou pozici, někteří znalci zákulisí ji dokonce označují za nenahraditelnou. Kandidoval ovšem v roce 2017 při volbě předsedy FAČR proti Martinu Malíkovi, jehož si Berbr vybral za svého muže. To se nepromíjí.

Fousek, jenž z pověření FIFA stále pomáhá řídit řecký fotbal, však opustit sbor delegátů UEFA nemusí. Objevují se totiž náznaky, že by přímo od evropské fotbalové unie získal jakousi ´volnou kartu´ bez podpory mateřské organizace. Kdyby se tak stalo, ovladatel české asociace Berbr by to mohl vydávat za svůj diplomatický úspěch, neboť by český fotbal získalo místo navíc.