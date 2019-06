Unikátní moment! Mourinho s Wengerem se společně dojali.

Dva nesmiřitelní rivalové, kteří si nemohli přijít na jméno. Co jiného by mohlo José Mourinha s Arsenem Wengerem spojit jiného, než fotbal? Ve finále Ligy mistrů se oba dojali, když společně poslouchali fanoušky zpívající hymnu Liverpoolu.

Když se řekne Arsene Wenger, každého napadne jen jediné slovo- Arsenal. Při jménu José Mourinho to tak jednoznačné není- Chelsea, Real, Manchester United či Inter Milán jsou kluby, kterými jeden z nejkontroverznějších trenérů prošel. Do velkolepého finále Ligy mistrů se letos neprobojoval ani jeden z mančaftů, přesto pozvat oba kouče gigantů Premier League sledovat zápas ve stejném televizním studiu nevypadalo jako dobrý nápad.

Jenže překvapili. Před úvodním výkopem mezi Liverpoolem a Tottenhamem oba užasli, když společně poslouchali příznivce The Reds zpívat klubovou hymnu "You'll Never Walk Alone".

Mourinho ceremoniál nazval krásným a zvedl palec, Wenger s ním následně souhlasil a sám označil zážitek za jedinečný. Bývalý dlouholetý trenér Arsenalu po zhlédnutí gólů z kopaček Mohameda Salaha a Divocka Origiho připustil, že Liverpool je specifické místo pro fotbal.

"Liverpool je město hudby, dělnické třídy a fotbalu," prohlásil Francouz.

