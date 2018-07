Útočník Vinkler získal diplom, zároveň vstřelil Mexiku dva góly

Ve čtvrtfinále mistrovství světa lékařů vstřelil útočník Marek Vinkler sice dva góly a výrazně přispěl výhře nad Mexikem 7:2, semifinále proti Brazílii si však nezahraje. Vyřadila ho druhá žlutá karta, kterou na šampionátu dostal.

Hodně to mrzí, že proti Brazílii nesmíte nastoupit?

Moc, žlutá byla naprosto zbytečná. Útočný faul. I ta první. Sice jsem dal Mexiku dva góly, ale moc mě rmoutí, že si proti Brazilcům nezahraju.

Diváky jste však potěšil dvěma pěknými góly. Který se vám líbil víc?

Asi ten druhý, kdy jsem prošel soupeřovou obranou. Dostal jsem dobrý balon do běhu, využil jsem, že obránci byli trochu pomalejší. Tak jsem to zužitkoval. Mexičané byli silní, výborný brankář, velice schopný střední záložník, i přes vysoké vítězství to bylo těžké utkání. Semifinále s Brazílií bude ještě náročnější, bohužel beze mě.

Ve druhém poločase Strahov skropil silný liják. Nevadil vám?

Počasí bylo ideální, pod mrakem, nebylo takové horko. Ani déšť nevadil. Dobře se dýchalo.

Potřebný lékařský diplom jste získal na letní slunovrat. Bez něj byste nastupovat nemohl. Věřil jste, že zkoušky zvládnete?

Já se v průběhu šestého ročníku studia na lékařské fakultě zúčastnil několika reprezentačních srazů a před poslední státnicí se dozvěděl, že jsem byl na mistrovství světa do mužstva nominován. O to byla větší motivace u zkoušek uspět. To se povedlo a mojí účasti už nic nebránilo.

Bylo o to větší nervy?

Státní zkoušky jsou nervy vždycky, já měl jenom o motivaci víc, abych se mohl zúčastnit této skvělé akce.

Ale předání diplomu bylo i ve státním zájmu.

Asi takhle zkoušející nepřemýšleli, o fotbal se moc nezajímají.

Přišel jste jako nováček do mužstva trojnásobných mistrů světa. Jak to bylo?

Cítím se výborně, jsem rád, že se mohu této akce zúčastnit a moc si to užívám. Postup do semifinále je super, do Prahy přijeli i rodiče.

Skončil jste studentský život. Máte ještě prázdniny, nebo vám dal nový zaměstnavatel volno?

Nastoupím 1. srpna do Přerova na oddělení ARO, takže všechno stíhám.

Po osmi zápasech bez gólu však české mužstvo inkasovalo branku. Je to hodně mrzuté, že série neprůstřelnosti skončila?

Je to škoda, že se nepodařila udržet. Ale výsledek je pěkný, do příštího zápasu se musíme vyvarovat chyb, abychom nedostávali zbytečné góly.