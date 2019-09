Uvidíš černocha? Odplivni si! Sparta svérázně bojuje proti rasismu

Před očekávaným derby proti Slavii vyrazila Sparta do boje s rasismem. Letenský klub se k projevům nenávisti fanoušků vůči hráčům tmavé pleti staví velmi nekompromisně a často varuje před jakýmkoliv utlačováním. Tentokrát pražané do spotu použili ironii i známou tvář. Ne každý fanoušek však poselství pochopil.

"Chceme téhle pozornosti využít a po několika měsících znovu promluvit o rasismu. Na tribunách i mimo ně. A chceme říct: My jsme Sparta. Bez ohledu na reakce některých jednotlivců a skupin v ochozech jsme a nadále budeme klubem, který je otevřený hráčům bez ohledu na jejich původ, barvu pleti a víru," hlásá Sparta na svém oficiálním webu.

Neakceptovatelné projevy radikálů před utkáním v Miláně i prázdné ochozy v předkole Evropské ligy v zápase proti Trabzonsporu v důsledku rasistického chování "fanoušků". To jsou hlavní důvody toho, proč s problémem, které trápí téměř všechny kluby na světě, Sparta po několika měsících opět vyrukovala.

Téma nesmí být přehlížené, ani na Letné, ani jinde. Proto se mančaft rozhodl po vzoru zahraničních klubů využit známou tvář Jakuba "Laviho" Štáfka. "Zvolili jsme syrovou a poměrně provokativní formu. Štve nás, v jakém prostředí někdy musejí podávat výkony naši hráči, kteří sem přišli například z Afriky. Chtěli jsme být kontroverzní. Právě to má někdy nejvýraznější efekt," vysvětlil ředitel komunikace ACS Ondřej Kasík. Sparta chce o problému hovořit, inspirovat ostatní české kluby i debatovat s fanoušky.

Černé góly se nepočítají

Pro tento účel nahrál klub video na youtube i sociální sítě, zároveň se však občas setkal s nepochopením ironie. "Musíš být rasista uvnitř, musíš to mít v srdci a ve správné chvíli to vybalit," říká ve spotu populární herec a letitý fanoušek Sparty.

"Kdy vypustit rasistu ven? Když uslyšíš nějaký rasistický fórek, normálně se mu zasměj. Ostatní se zasmějí taky, uvidíš. Jsou to ovce," dodává Štáfek. "Když potkáš na ulici černocha, odplivni si. Když dá černoch, nedej bože gól, tak ho neslav. Černé góly se nepočítají. Pro tebe jsou to maličkosti, ale oni to pocítí. Na stovkách podobných příkladů denně," pokračuje posměšně Štáfek.

"Kdyby se každý na stadionu vykašlal na rasismus, kam to asi povede? Postupně by zmizely urážky proti černochům, cizincům by se tady hrálo líp. To chceš? Zamysli se, co děláš proto, aby rasismus na našich stadionech přežil?" uzavírá ironické video Štáfek.

Co říká tvoje máma o rasismu?



📺 ➡ https://t.co/L5sScrYgNY



Toto video je vzkazem směřujícím k tribunám na Letné i jinde, vzkazem drtivé většině českých fotbalových fanoušků, kteří s podobnými projevy nenávisti také nesouhlasí. #acsparta



📰 ➡ https://t.co/MvkosGy3B4 pic.twitter.com/9qdNDis1T9 - AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 18. září 2019

Ozývají se hlasy, že někteří fanoušci význam videa nemusí pochopit. Snaha vymýtit rasismus tak může být kontraproduktivní. Snažíme se na youtube komunikovat s lidmi, kteří to na první dobrou nepochopili. A spoléháme i na vás, kteří jste to pochopili. Že se o tom budete bavit, vysvětlovat, proč je rasismus na hlavu a proč ho na Spartě nechceme," stojí na oficiálním twitterovém účtu Sparty.