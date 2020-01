Ve Slavii jsem měl dostat šanci, míní budoucí posila Plzně

Plzeňská zimní posila Marko Alvir už nemyslí na nepovedené angažmá v pražské Slavii a chce se prosadit ve Viktorii. Tu chorvatskému fotbalistovi doporučil i nedávný příbramský spoluhráč Jan Rezek, který na západě Čech v minulosti působil.

Alvir přišel do Slavie před třemi lety, ale i vinou zranění za úřadující mistry neodehrál jediné utkání. Vrátil se na hostování do slovinského Domžale a loni v létě si ho vypůjčila Příbram. V 18 ligových zápasech za středočeský tým zaznamenal dva góly a dvě asistence a už během podzimu se domluvil na angažmá v Plzni.

"Myslím, že jsem ve Slavii měl dostat šanci. Ale ani jsem neměl štěstí, protože jsem byl hodně zraněný. Kouč i všechno se vyměnilo. Ale to je už za mnou, chci se prosadit tady a dávat maximum pro Plzeň," řekl Alvir novinářům.

Ke Slavii žádnou zášť necítí. "Já přišel na předsezonní přípravu a hodně mě bolelo koleno. Byl jsem šest měsíců s áčkem, pak šel do béčka. Koleno přestalo bolet, tak jsem šel do Příbrami. Myslím, že jsem se tam ukázal a hrál dobře," uvedl pětadvacetiletý ofenzivní záložník.

"Chtěl bych poděkovat Příbrami - trenérovi Romanu Nádvorníkovi, (majiteli klubu) Honzovi Starkovi i (prezidentovi klubu) Jaroslavu Starkovi za to, co všechno pro mě udělali. I Slavii děkuju," uvedl Alvir.

V Příbrami o Viktorii mluvil s bývalými plzeňskými hráči Rezkem a Martinem Zemanem. "Honza Rezek mi říkal, že je to výborný klub a výborný krok pro mě. Musím pracovat, jsem ještě mladý hráč. Jsem v Čechách už tři roky, ale hrál jsem jenom půlrok v české lize. To, co jsem předváděl v Příbrami, musím předvádět i tady," konstatoval rodák ze Záhřebu.

V Plzni se pokusí přesvědčit nového kouče Adriána Guľu, s velkou konkurencí počítá. "Trenér mi říkal, že mě zná už z dřívějška, kdy jsem hrál za Domžale, i teď se na mě koukal v Příbrami. Říkal mi, že musím pracovat a že je na mně, jestli se prosadím, nebo ne. Konkurence v týmu je obrovská, takže budu v každém tréninku i zápase dávat všechno," prohlásil.

Věří, že plzeňský způsob hry mu bude sedět. "Těším se, protože Plzeň má výborné hráče. Hrají výborně s míčem, takže myslím, že mi to tady bude vyhovovat ještě víc než v Příbrami. Doufám, že vyhrajeme pohár, udržíme druhé místo a v příští sezoně si zahrajeme o Ligu mistrů," řekl bývalý mládežnický reprezentant Chorvatska.