Verstraete se omluvil za kritiku opatření v Kolíně nad Rýnem

Záložník Birger Verstraete z Kolína nad Rýnem se omluvil za kritiku klubových opatření proti šíření koronaviru. Belgický fotbalista se po třech pozitivních testech v německém celku pozastavil mimo jiné nad tím, proč do karantény zamířili jen nakažení, a ne celý tým.

Nákaza covid-19 byla o dvou fotbalistů a fyzioterapeuta objevena při první vlně testů, kterým se kvůli chystanému obnovení soutěží podrobilo 36 klubů první a druhé bundesligy. Celkem bylo při kontrolách hráčů a realizačních týmů zaznamenáno deset pozitivních případů. O restartu soutěže by měla německá vláda jednat ve středu.

"Místo abych v emocích dával rozhovor, měl jsem zavolat našemu lékaři, aby na moje otázky odpověděl. Nechtěl jsem zpochybnit přístup klubu," uvedl Verstraete na internetových stránkách Kolína nad Rýnem, kde reagoval na víkendový rozhovor pro belgickou televizi VTM.

V něm se pozastavil nad tím, proč byli hráči testování až poté, co společně několik hodin trénovali. "Kontrolovali nás ve čtyři a před tím jsme spolu od devíti do tří trénovali a byli jsme opravdu v těsném kontaktu," prohlásil šestadvacetiletý Verstraete. Přiznal, že se koronaviru obává především kvůli přítelkyni, která má dlouhodobé problémy se srdcem.

Belgický fotbalista se také pozastavil nad tím, proč do čtrnáctidenní karantény zamířili jen tři nakažení, a ne celý tým. "Je to trochu bizarní. Fyzioterapeut se o nás několik týdnů staral a v posilovně trénoval s jedním z nakažených. Takže když říkají, že jsme s nimi nepřišli do kontaktu, tak to není docela pravda," řekl Verstraete.