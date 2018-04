VIDEO: Byl jsem pinklej, přiznal Fenin. Teď znova, smějí se diváci

Martin Fenin měl skvěle rozjetou kariéru, ale místo světové fotbalové hvězdy se postupem času stal spíš symbolem toho, jak by život profesionálního sportovce rozhodně neměl vypadat. Zatím poslední do dlouhé řady výstřelků přidal minulý týden, když vystoupil v pořadu O2 TV TIKI-TAKA pod vlivem alkoholu. Neodpustil si vulgární výrazy, nesrozumitelně mumlal a neklidně se vrtěl na židli. Teď přišel s videem, v němž se za své chování omlouvá.

"Ahoj, dobrý den. Chtěl bych se omluvit všem fanouškům a kamarádům, co mě pozvali. Měl jsem trošku náročnější neděli, pondělí bylo velikonoční, takže jsem v tom pokračoval. Ve finále jsem se trošku opil," vysvětluje Fenin v krátkém spotu, který natočil pro nový díl pravidelného pořadu O2 TV.



Terčem posměchu se minulý týden stala i jeho malá košile, z níž mu v televizním vysílání vykukovalo břicho. "Košile, co jsem měl, byla půjčená. Řekli mi, že mám přijít v košili, já si půjčil o číslo menší. Omlouvám se," tvrdí útočník, který před pár měsíci po dohodě s klubem předčasně ukončil neúspěšné angažmá v druholigovém Varnsdorfu.



"Doufám, že se někdy uvidíme a ukážu, jaký jsem, a ne takhle pinklej," uzavírá Fenin s úsměvem své omluvné video. Jeho chování v něm ale spoustu fanoušků příliš nepřesvědčilo, že by se držitel stříbrné medaile z mistrovství světa hráčů do dvaceti let nějak zásadně polepšil.





"Mně přijde pinklej i na tomhle omluvném videu," píše na Facebooku s nadsázkou jeden z nich. Fenin ve svém ani ne minutovém proslovu totiž skutečně opět několikrát nesrozumitelně zadrmolí a často tiká očima ze strany na stranu. Jeho rozesmátý výraz navíc úplně nenaznačuje, že by svého velikonočního vystoupení nějak litoval.



"Zítra přijde omluva za to, že byl trochu napitej i v omluvě," smějí se fanoušci v internetových diskuzích. Svou pověst si tak Fenin vylepšil víc spíš činem z minulého týdne, kdy se sám od sebe vzdal honoráře za účinkování v pořadu TIKI-TAKA. "Nechtěli jsme to zveličovat, ale pravda to je. Peníze půjdou na charitativní projekt pro děti," napsal na Twitteru David Solnař z tiskového oddělení O2 TV.



Feninova videoomluva tak už možná byla trochu navíc. Tím spíš, když v ní fotbalista, kterému brzy bude jednatřicet, zrovna nejlepší dojem neudělal.