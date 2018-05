VIDEO: Český sudí naštval mladé Iry, v rozstřelu vyloučil gólmana

Málo vídaný verdikt si dovolil vyřknout český rozhodčí Zbyněk Proske ve čtvrtfinálovém utkání mistrovství Evropy hráčů do sedmnácti let. Souboj Irů s Nizozemci dospěl až do dramatického penaltového rozstřelu, v jehož samém závěru sudí vyloučil brankáře ostrovního celku za předčasné opuštění brankové čáry. Podle výkladu pravidel správně, Irové však necitlivý výrok nesli hodně nelibě.



Nizozemci patří na dorosteneckém EURU k největším favoritům, v základní skupině vyhráli všechny tři zápasy, přičemž ani jednou neinkasovali. I ve čtvrtfinálovém utkání s Irskem tak měla fotbalová kvalita být na jejich straně. Ve dvaašedesáté minutě se Holanďané díky trefě Van Gelderena dostali do vedení, jejich soupeř však záhy dokázal srovnat. O postupujícím mezi nejlepší čtveřici turnaje tak musely rozhodnout až pokutové kopy.



Hned první z pětice Irů selhal, ostatní střelci pak postupně proměňovali jednu penaltu za druhou. Až v páté sérii irský brankář Jimmy Corcoran pokryl střelu nizozemského útočníka Redana. Balon přesným zásahem vyrazil a začal emotivně slavit, že drama může ještě pokračovat. Radost mu však dlouho nevydržela.



Český rozhodčí Proske totiž kvůli Corcoranově předčasnému vyběhnutí z brány nechal penaltu opakovat a irskému brankáři udělil žlutou kartu. Nešťastník Corcoran už jednu měl z průběhu zápasu, a tak obratem viděl i červenou. Z rozradostněného hrdiny se během pár vteřin proměnil ve zdrceného smolaře, který musel své místo v bráně přepustit spoluhráči.

PENALTIES | It’s strange scenes here as the referee has sent off the Irish goalkeeper for celebrating his save - the young shot stopper is distraught and it’s going to be retaken at 4-4. #U17EURO pic.twitter.com/mbBYUUAw6J