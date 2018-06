VIDEO: "Dutý hlavy". Marcelo a spol. se smáli Liverpoolu. Na Anfieldu!

Jejich vzájemný "přátelák" asi zřejmě nikoho ze židle nezvedal, a tak se postarali o to, aby se tak stalo z jiného důvodu. Aktéři přípravného duelu mezi Brazílií a Chorvatskem se totiž ještě před výkopem na slavném Anfield Road pořádně předvedli. Co si vítězové Ligy mistrů ve svatostánku poraženého Liverpoolu dovolili?

Velká náhoda chtěla tomu, aby se tři vítězové letošního ročníku Champions League potkali na půdě svého velkého finálového rivala z Liverpoolu. Přátelské utkání mezi "kanárky" a Chorvaty se totiž uskutečnilo právě na Anfield Road, kde ještě nedávno polykali slzy zklamání z nechtěné prohry a ztráty nadějí na další zisk "ušatého" poháru.

Marcelo, Mateo Kovačić a Luka Modrič se sešli v útrobách stadionu a pózovali s logem Liverpoolu. A nezapomněli to řádně zdokumentoval a smát se na plnou pusu. Všechny tak okamžitě začalo zajímat, zda se jednalo pouze o hezké přivítání klubových spoluhráčů a připomínku na vítězství, nebo o cílený výsměch finálovému protivníkovi.

Posoudit jejich chování je poměrně těžké. Možná se ale stačí podívat na Marcelův výraz ve chvíli, kdy koukal na klubové logo. Výsměšný úšklebek se nedá zapřít.

Realu přitom k výhře pomohla řada vedlejších faktorů. Třeba zranění Salaha, které Liverpool otupilo. Do té doby byli Angličané na hřišti dominantnější a kdoví, jak by to dopadlo, nebýt Ramosova zákroku. O Kariusových kiksech v bráně, jež rovněž k triumfu Realu přispěly, nemluvě.

Tentokrát se jednalo o přátelské utkání. Vše se neslo v přátelské atmosféře, a tak nemuselo být juchajících vítězů a ani slzících hráčů po prohře. Nakonec se radovali Brazilci, kteří zvítězili 2:0. Navíc se jim vrátil po zranění Neymar. Jeho comeback ale skoro zastínilo chování Marcela a spol. Mají máslo na hlavě, nebo to z jejich strany bylo zcela nevinné?