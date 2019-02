VIDEO: Génius, nebo podvodník? Fanoušci řeší Messiho kouzlo.

Opravdu je takový génius, nebo si kapitán Barcelony z fanoušků vystřelil? Lionel Messi poslal do světa netradiční video poukazující na jeho famózní fotbalové schopnosti. A fotbalový svět rozdělil na dva tábory.

O tom, že je argentinský útočník fotbalový mág, asi netřeba dlouze hovořit. Pro mnohé fanoušky je dokonce nejlepší z hráčů, které aktuálně můžete na zeleném pažitu sledovat. Trik, který natočil na video a umístil na instagram, je však něčím nereálným i na takového fotbalistu, jakým je jednatřicetiletý Leo. Nebo ne?

Video kolující po internetu rozdělilo fanoušky. Jedni tvrdí, že je absolutně reálné a hvězdný Messi je zkrátka geniální. Pro druhé je video dobře natočeným vtípkem, který si na své sledující pětinásobný držitel Zlatého míče vymyslel. A že jich nemá málo, na instagramu slavného fotbalistu sleduje neuvěřitelných sto osm milionů fanoušků.

Rodák z Rosaria nakopne balon a trefí ho do obruče. Nic divného? Jenže cestou míč tečuje připravenou lahev, ta se roztočí, párkrát ve vzduchu otočí a vrátí se zpátky do původní pozice. Láhev sebere a se sebevědomým úsměvem z dobře odvedené práce odchází.

"Geniální, tohle může dokázat jen Leo," zní jeden ze vzkazů na twitteru. Co myslíte, má v noze Messi opravdu takové čáry, nebo si ze svých fanoušků vystřelil?

Další trik

Podobné video zveřejnil i další z fotbalistů Mohamed Salah. Ten prostřelil balon skrz visící pneumatiku, na druhý pokus pak sestřelil i plechovku stojící právě na pneumatice. Ani pravost téhle parádičky není známá.

Egyptský záložník se o pomyslné fotbalové prvenství "pere" právě s Messim, Modričem nebo Ronaldem. Dočkáme se podobných fotbalových parádiček i od dalších hvězdných jmen?

Možné to je, důvod zveřejňování podobných videí je jasný. Nejspíš nejde o to ukázat, kdo je skutečným fotbalovým mágem. U obou videí totiž figuruje stejná firma. Nutno dodat, že je reklama natočená vskutku originálním způsobem a nejeden fanoušek si bude lámat hlavu nad tím, jak to s tou pravostí doopravdy bylo.