Video, penalty a vítězná Marseillaisa. To bylo fotbalové MS v Rusku

Více než tři a půl miliardy lidí letos sledovalo na televizních obrazovkách mistrovství světa ve fotbale, tedy zhruba polovina veškeré populace. Další důkazy o významu této sportovní události netřeba hledat. Monstrózní akci v červnu a červenci poprvé v historii hostilo Rusko a vzpomínat se na ni bude nejen díky finálové přestřelce mezi Francií a Chorvatskem, která vyzněla vítězně pro reprezentanty země galského kohouta. Pojďme si připomenout, jak jednadvacátý mundial probíhal.

Základní skupiny

Úvod turnaje obstaralo vystoupení Robbieho Williamse při zahajovacím ceremoniálu a následně drtivá výhra domácího Ruska 5:0 nad outsiderem ze Saúdské Arábie. Svěřenci trenéra Čerčesova využili příznivého losu k postupu do vyřazovací fáze, když nestačili pouze na vítěze skupiny Uruguay. Muhammad Salah i přes obtíže po zranění ramena vstřelil jediné dva góly Egypta na turnaji, "Faraóni" se ale poroučeli domů bez bodu. Brankář Ísam Haddarí se ve věku 45 let a 161 dní stal nejstarším fotbalistou, který kdy nastoupil na mistrovství světa.

Pro španělského trenéra Julena Lopeteguie skončilo mistrovství ještě před úvodním hvizdem, po podepsání kontraktu s Realem Madrid byl okamžitě propuštěn. Národní tým mistrů světa z roku 2010 převzal jeho asistent Fernando Hierro. Hned první utkání Španělů proti mistrům Evropy z Portugalska nabídlo jeden z vrcholů šampionátu, na konečných 3:3 vyrovnal hvězdný Cristiano Ronaldo až v 88. minutě úchvatnou střelou z přímého kopu, kterou završil hattrick. Oba týmy si později zajistily postup ze skupiny B.

Íránští fotbalisté skoro neměli co na nohy, společnost Nike totiž kvůli sankcím za vývoj jaderných zbraní odmítla týmu dodat kopačky. S trochou nadsázky je k prvním třem bodům na turnaji ani nepotřebovali, Maročané si dali jediný gól zápasu sami. Írán do posledních minut zápasu s Portugalskem usiloval o postupovou trefu, nakonec jim ale nepomohlo ani to, že jejich fanoušci den před klíčovým utkáním neúnavně rušili soupeře vuvuzelami pod okny jejich hotelu.

V pátém utkání mistrovství světa poprvé v historii šampionátů změnilo video původní verdikt rozhodčího. Uruguayský sudí Andrés Cunha po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil v zápase mezi Francií a Austrálií penaltu za faul na útočníka Griezmanna, přestože nejprve celou situaci jako nedovolenou neposoudil. Favorizované celky Francie a Dánska se postaraly o první bezbrankovou remízu na turnaji. Bod stačil oběma týmům k postupu, a tak míč v průběhu druhého poločasu poskakoval za pískotu diváků hlavně v oblasti středového kruhu.

Ve skupině D se dlouho schylovalo k překvapivě brzkému konci Argentiny v čele s Lionelem Messim. Po remíze s Islandem utrpěli Jihoameričané výprask 0:3 od Chorvatska, které tak naznačilo svůj potenciál. Argentinští hráči se rozhodli před posledním zápasem s Nigérií ignorovat kritizovaného trenéra Sampaoliho a v hodině dvanácté nakonec vybojovali výhru 2:1 a postup po boku Chorvatska. Africký tým může alespoň těšit, že podle módního časopisu Gentlemen's Quarterly nastupoval v nejhezčích dresech.

Brazilce jako by rozhodil zákaz tradičních přezdívek na dresech a do turnaje vstoupili remízou se Švýcarskem. Outsidera skupiny E Kostariku udolali "Kanárci" až dvěma góly v nastaveném čase, po další výhře nad Srbskem ale obsadili podle očekávání první místo. Dál je doprovodilo Švýcarsko, které se muselo vypořádat i se vzniklou kauzou oslavy gólu jeho hráčů kosovského původu v utkání se Srbskem.

"Je to největší ostuda v historii německé reprezentace." Jasně a stručně a shrnul účinkování obhájců titulu Německa bývalý skvělý reprezentant Lothar Matthäus. Svěřenci trenéra Löwa zareagovali na úvodní prohru s Mexikem vydřenou výhrou se Švédskem, stopku jim ale vystavilo šokující selhání s podceňovanou Jižní Koreu. Ze skupiny F postoupili do vyřazovací fáze Švédi a Mexičané.

K žádnému překvapení nedošlo ve skupině G, kde si postup jasně pohlídali Anglie a Belgie. Panamský kapitán Felipe Baloy vstřelil první gól své země při premiérové účasti na mistrovství světa. Harry Kane položil dvěma zásahy proti Tunisku základy pro zisk Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce šampionátu. Proti severoafrickému celku se musel vypořádat nejen se soupeřovou obranou, ale také s dotěrným všudypřítomným hmyzem, který zaplavil stadion ve Volgogradu.

Zamotaná skupina H přinesla kuriózní rozuzlení. Kromě favorizované Kolumbie postoupili do play-off také Japonci, kteří v závěrečném utkání skupiny doslova ubránili porážku 0:1 proti již vyřazenému Polsku. Vzhledem k rovnosti bodů, skóre a všech dalších kritérií se Senegalem rozhodovalo až měřítko fair play. "Samurajové" dostali méně žlutých karet, a tak se podívali do osmifinále oni.

Osmifinále

Pro vyřazovací boje si FIFA přichystala pro fotbalisty novinku. Zvykat si museli na odlišnou barevnou kombinaci míčů - černou vystřídala převážně červená ve stylu oficiálních barev pořádající země.

Hned úvodní osmifinále nabídlo fantastickou přestřelku mezi Francií a Argentinou. K výhře Evropanů 4:3 přispěl fenomenálním individuálním výkonem a dvěma góly devatenáctiletý mladíček Mbappé. Křídelník PSG odehrál celý turnaj zadarmo, své prémie poslal na charitu.

Podobně jako Messi, i jeho věčný rival Cristiano Ronaldo skončil se svým týmem v osmifinále. "Odjíždíme s hlavami nahoře. Jako kapitán Portugalska vím, jak tvrdě jsme pracovali, a musíme být na tým hrdí," řekl ihned po zápase Ronaldo, přestože právě přišel o dost možná poslední šanci, jak získat nejcennější fotbalovou trofej. Domů ho poslal dvěma góly uruguayský kanonýr Cavani.

První dvě penaltová dramata přišla ve stejný den krátce po sobě. Domácí Rusové na hranici fyzického vyčerpání ubránili španělskou ofenzivu a v závěrečném rozstřelu nechali vyniknout brankáře Akinfejeva. Dánové vstřelili nejrychlejší gól na turnaji po 57 vteřinách hry, už o tři minuty později ale vyrovnal nejlepší hráč turnaje Modrič. Dlouhých 116 minut hry další zápletku nepřineslo a v rozstřelu vychytal postup Chorvatům Subašič.

Poprvé ve své historii zvládli svou prokletou disciplínu i Angličané a vyřadili na penalty Kolumbii. Dál šli také Brazilci, Švédi a Belgičané, kteří v závěrečné dvacetiminutovce otočili proti Japonsku nepříznivý stav 0:2. K obratu zavelel obránce Vertonghen, který dal gól hlavou z nejdelší vzdálenosti v historii MS

Čtvrtfinále

Ururguay sice přešla přes mistry Evropy, bez zraněného klíčového střelce Cavaniho už ale nestačila na Francii. Tradiční favorit Brazílie se znovu do finále nepodíval, po skvělém prvním poločase ji disciplinovaným týmovým výkonem vyřadili Belgičané, kteří se poprvé po 32 letech dostali do bojů o medaile. Vypadnutí "Kanárků" z turnaje litovali zejména návštěvníci jednoho baru v Rio de Janeiro, jehož majitel v průběhu některých zápasů rozdával za každý pád známého "letce" a největší hvězdy týmu Neymara drink zdarma.

"Často nebrečím, ale teď jsem měl dobrý důvod," neskrýval dojetí chorvatský trenér Zlatko Dalič po další zvládnuté penaltové loterii, tentokrát proti domácímu Rusku. V semifinále čekala jeho tým Anglie, která dvěma gólovými hlavičkami sestřelila překvapení šampionátu Švédy.

Boj o medaile

Chorvati už už sahali po své tajné zbrani i v semifinále proti Anglii, na pokutové kopy ale nakonec nedošlo. Ve 109. minutě rozhodl Mandžukič a poprvé poslal svou zemi do finále mistrovství světa.

Druhé semifinále bylo pikantní pro asistenta trenéra belgické reprezentace Thierryho Henryho. Ani on ale nevymyslel, jak překonat obranu svých krajanů, a tak jediným střelcem zápasu zůstal francouzský stoper Umtiti.

Belgičané si spravili chuť alespoň ziskem bronzových medailí, když v repríze souboje ze základní skupiny přetlačili mladý výběr "Albionu" 2:0. Finálové utkání pod taktovkou argentinského sudího Pitany nabídlo strhující podívanou, ve které padlo šest branek. Po vlastním gólu Mandžukiče dokázal rychle srovnat Perišič, pak ale právě střelec branky zahrál ve vápně rukou a Griezmann poslal znovu favorita do vedení. Po změně stran se navíc trefili ještě Pogba a Mbappé. Mandžukič už jen snížil na konečných 4:2 pro nové mistry světa z Francie.

"Jak nádherné! Je to velmi mladý tým, který je nejlepší na světě. Některým šampionům je teprve 19 let. Nehráli jsme nějak skvěle, ale ukázali jsme mentální kvalitu. Není to o mně, to hráči zvítězili," rozplýval se kouč Didier Deschamps, jenž se stal teprve třetím mužem, který vyhrál MS jako hráč i jako trenér

Na mistrovství hrály klíčovou roli standardní situace. Padlo z nich hned 73 z 169 branek včetně tří finálových, což je 43 procent. Dosavadní rekord z roku 1998 bylo 36 procent a celkem 62 branek. Díky premiérovému použití videorozhodčího na MS nařídili sudí nezvykle vysoký počet 29 penalt, z nichž střelci sedm neproměnili. Dosavadním maximem bylo 18 pokutových kopů z turnajů v letech 1990, 1998 a 2002.